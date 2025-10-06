El hombre baleado en Luján tiene antecedentes policiales desde 2007

Cuando se acercó al auto, el sujeto arrancó a toda velocidad, lo habría apuntado con un arma de fuego al policía y escapó. Por esto, el uniformado sacó su arma reglamentaria que le habían entregado hace pocas horas y disparó.

La situación del herido tras el tiroteo en Luján

Uno de los disparos que efectuó el policía impactó directamente en la cabeza del hombre de 37 años, quien perdió el control del auto y volcó en plena calle Libertad.

Bomberos Voluntarios de Luján trabajaron para sacar al herido del Prisma que quedó con las ruedas hacia arriba y el hombre fue asistido en el lugar por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Hospital Central (12).jpeg El baleado en Luján fue internado en el Hospital Central en muy grave estado. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Por la gravedad del cuadro, que que lo llevaron de inmediato al Hospital Central donde quedó internado en terapia intensiva en muy grave estado. Sus familiares también llegaron al lugar para tener el parte médico sobre su estado.

Los antecedentes del baleado en el tiroteo en Luján

El hombre de 37 años tiene delitos registrados desde 2007 por tenencia de drogas, resistencia a la autoridad, por manipular documentación falsa, encubrimientos, robos simples en grado de tentativa y también agravados por el uso de arma de fuego.

Su último hecho es de mayo de 2024 por amenaza simple en contexto de violencia de género.

tiroteo luján delincuente policia 4 El hecho en Luján ocurrió cuando un policía reconoció al presunto autor de un robo ocurrido el viernes pasado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Ahora, sumaría el hecho del viernes, en el que le robó pertenencias a un policía del interior de un móvil en Luján. Entre lo robado estaba el arma reglamentaria del policía que este lunes lo reconoció en la calle y lo hirió en la cabeza cuando el individuo escapaba.