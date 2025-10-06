Tiroteo en Luján: un policía le disparó en la cabeza a un delincuente que le había robado el arma reglamentaria

Según testigos y el mismo relato del efectivo, eran dos los sospechosos que iban en un Chevrolet Prisma, les dio la voz de alto para identificarlos, y cuando se acercó a ellos habrían intentado atropellarlo.

El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello detalló que en ese momento el policía sacó su arma reglamentaria, la nueva que le dieron tras el robo del viernes, y disparó contra los delincuentes e hirió en la cabeza al conductor.

El tiroteo en Luján entre un policía y un delincuente

Como consecuencia de los disparos, el conductor del auto perdió el control, se fue contra un árbol, volcó y chocó contra un vehículo que estaba estacionado. Lo que no se sabe con seguridad es si había otro cómplice que escapó rápidamente.

Según el relato del policía que protagonizó el tiroteo, eran dos los hombres que iban en el auto, pero otros testigos no vieron al segundo sospechoso.

tiroteo luján delincuente policia 3 Un gran operativo se montó en calles Azcuénaga y Libertad, de Luján, donde ocurrió el tiroteo entre un policía de civil y delincuentes. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Al lugar llegaron policías y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos asistieron al hombre baleado en la cabeza y lo trasladaron a un hospital donde quedó internado en muy grave estado.

Mientras, el policía quedó aprehendido a disposición de la fiscalía de Homcidios donde Gustavo Pirrello definirá si es imputado o no, y cómo seguirá su situación procesal tras el tiroteo.

Esta fue la explicación del fiscal Pirrello en el lugar del tiroteo en Luján:

Embed - El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello dio detalles del tiroteo ocurrido en Luján

Testimonios del tiroteo en Luján

Federico es el dueño del auto que estaba estacionado y fue chocado por el vehículo que manejaban los delincuentes. Contó que estaba en el interior de una casa con su padre y hermano, cuando escucharon estruendos.

"Creímos que eran ruidos de motos o un auto, pero eran los disparos", sostuvo a Radio Nihuil. "Cuando salimos vimos la situación y escuché la alarma de mi auto", agregó Federico.

tiroteo luján delincuente policia 4 El dueño del auto que estaba estacionado y que fue chocado tras el tiroteo contó que escucharon los disparos. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Quisimos auxiliar pensando que era un ciudadano común, pero llegó el policía y nos dijo que le habían robado y que nos alejáramos porque el muchacho estaba armado", detalló el dueño del auto que estaba estacionado.