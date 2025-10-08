Murió un niño de 2 años que viajaba con su mamá: el auto se partió en dos al chocar con una columna

Un niño de 2 años murió en un grave accidente cuando viajaba con su mamá en una ruta en Mar del Plata. El auto chocó con una columna y se partió en dos. La madre quedó internada con graves heridas.
Una tragedia vial conmocionó a los vecinos de la costa atlántica bonaerense. Un nene de apenas dos años murió y su madre se encuentra internada en grave estado tras un violento choque ocurrido en el kilómetro 503 de la Ruta 11, en la zona del límite entre Mar del Plata y Mar Chiquita.
El siniestro se registró, cuando el Ford Ka en el que viajaban impactó de lleno contra una columna de alumbrado público. El impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó partido a la mitad, y los rescatistas debieron trabajar varios minutos para retirar a las víctimas de entre los hierros retorcidos.
La conductora, una mujer de 32 años y madre del pequeño, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado delicado. Según informaron fuentes policiales, presenta múltiples traumatismos y heridas graves producto del violento impacto.
A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos que llegaron al lugar, el niño falleció en el acto. La noticia generó una profunda conmoción entre los vecinos y los trabajadores que transitaban por la ruta a esa hora.
“Fue un golpe terrible. Cuando llegamos, el auto estaba completamente destruido y los médicos ya estaban intentando asistir a la mujer”, relató un testigo que circulaba por la zona y que se detuvo a colaborar con el personal de emergencias.
En el lugar trabajaron ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, junto con personal de Bomberos, Policía Vial, AUBASA y Defensa Civil. Los investigadores intentan determinar qué fue lo que provocó el despiste del vehículo, ya que las condiciones de visibilidad eran buenas y el asfalto se encontraba en óptimo estado al momento del hecho.
No se descarta que la conductora haya perdido el control por una maniobra brusca o un problema mecánico. Las pericias del Gabinete de Accidentología Vial serán claves para establecer la velocidad a la que circulaba el vehículo y si existió alguna falla estructural en el auto.
El fiscal Pablo Cistoldi, a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata, abrió una causa caratulada como “homicidio culposo”, y ordenó el secuestro del vehículo para realizar las pericias correspondientes.
La tragedia causó gran impacto en la comunidad de Mar Chiquita y Mar del Plata, donde rápidamente comenzaron a circular mensajes de apoyo y pedidos de oración por la salud de la madre del pequeño.
“Era una mujer muy joven, muy querida en el barrio. No lo podemos creer”, dijo una vecina al medio local La Capital. “El nene era un sol, siempre con una sonrisa”, agregó otra residente visiblemente afectada.
