Un hombre de 65 años murió atacado por un enjambre de abejas

El trágico hecho ocurrió cuando el productor hortícola, conocido por su actividad en la zona, realizaba tareas de mantenimiento en el jardín de su casa.

Según informó el medio local Diario Uno, el incidente se desencadenó cuando un panal de gran tamaño, oculto en las inmediaciones, se activó inesperadamente.

En cuestión de segundos, cientos de abejas se abalanzaron sobre él y su esposa, quien intentó socorrerlo tras escuchar sus gritos.

Alertado por la situación, un vecino -identificado como Claudio- salió de inmediato para asistir a la pareja y se encontró con una escena impactante. “(Él) estaba completamente tapado de abejas e inconsciente, largando espuma por la boca”, describió el hombre.

En medio de la desesperación, intentaron sacarle los insectos como pudieron y llevaron a la víctima en un vehículo particular hacia el Hospital Protomédico de Recreo. Aunque tardaron menos de 15 minutos, los médicos constataron que ya no tenía signos vitales cuando ingresó al centro de salud.

abejas1 Abejas. Un hombre de 65 años falleció porque fue atacado sorpresivamente por un panal de abejas.

La esposa de la víctima también resultó afectada con múltiples picaduras, por lo que fue atendida en el mismo hospital y permanece estable, bajo observación por precaución.

La situación generó además pánico en la zona. El ataque movilizó a dotaciones de Bomberos y personal de control de plagas, quienes actuaron para neutralizar el foco y prevenir nuevos riesgos ambientales.

Las autoridades recomendaron a la población no intervenir por cuenta propia en casos similares y solicitar ayuda de especialistas ante la presencia de panales en el entorno rural.

El caso quedó caratulado como “muerte accidental” y fue informado a la Comisaría Distrito 20 de Monte Vera.

