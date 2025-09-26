Un hombre roció con alcohol y prendió fuego a un policía

Un hombre terminó detenido luego de prenderle fuego a un efectivo policial tras un altercado con un comerciante en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El uniformado resultó con quemaduras en el rostro y uno de sus brazos. Inmediatamente, los restantes policías que estaban en el lugar socorrieron a su compañero y al mismo tiempo detuvieron al agresor.

Ambos fueron trasladados al Instituto del Quemado. El agresor quedó detenido.

El incidente se produjo en horas de la tarde, frente a un local ubicado en avenida Emilio Olmos al 293.

Momentos antes, esta persona había mantenido una discusión con los dueños del comercio y al hacerse presente los efectivos policiales, se alteró. Fue allí cuando el individuo roció con alcohol a uno de los uniformados y le prendió fuego.

Todo esto ante la atenta mirada de varios curiosos que se habían acercado cuando empezaron a notar que la discusión empezó a calentarse.

policia2 Córdoba. Un policía fue rociado con alcohol por un hombre que luego lo prendió fuego.

Otro policía que lo acompañaba intercedió en su ayuda intentando sofocar las llamas en su compañero, resultando lesionado en el brazo, aunque sin heridas de consideración, afortunadamente.

En tanto, el primer uniformado fue trasladado al Instituto del Quemado con quemaduras en rostro, antebrazo y mano derecha.

El agresor quedó detenido y también fue trasladado al mismo nosocomio con una quemadura en su rostro, quedando a disposición del magistrado interviniente.

El agresor será imputado por resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio contra un funcionario público.

Fuente: cadena3.com