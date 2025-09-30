Fue a limpiar la casa de su padre fallecido y se encontró con una increíble sorpresa.

La insólita situación ocurrió el domingo en horas de la tarde, cuando personal policial se presentó en un domicilio ubicado en la calle Paraguay al 1600, luego de que el hombre de 35 años hallara los cinco artefactos explosivos mientras realizaba distintas tareas en la vivienda.

De acuerdo a un medio local, el hombre le comentó a los uniformados que el descubrimiento del material bélico se registró mientras removía objetos en el patio de la casa.

Al ser entrevistado por la Policía local, el denunciante afirmó que la casa pertenecía a su padre fallecido tiempo atrás y que hasta el domingo había permanecido cerrada. Además les mostró a los efectivos lo que había encontrado.

En la propiedad se presentaron especialistas del Departamento Explosivos, quienes procedieron al secuestro de dos proyectiles de artillería calibre 105 milímetros, un proyectil de artillería calibre 75 milímetros, un proyectil de mortero calibre 120 milímetros y un proyectil de mortero calibre 181 milímetros.

Todos los artefactos contaban con espoletas inertes, y aunque, se cree que estaban inactivos, fuentes de la investigación indicaron que se deberá determinar si contienen carga interna.

Alarma casa explosivo Un extraña sorpresa se llevó un hombre que fue a limpiar la casa de su padre fallecido, al encontrar varios explosivos en el patio. Foto gentileza villamariavivo.com

Como medida preventiva, los efectivos aseguraron la zona para realizar las pericias correspondientes en el lugar y alejar a los vecinos más cercanos para evitar alguna situación de peligro. Según un medio local, la Justicia intentará establecer cómo los explosivos llegaron a esa vivienda.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Villa María, mientras que los proyectiles fueron secuestrados y permanecerán bajo custodia mientras se realizan los análisis y peritajes de rutina. Posteriormente, los explosivos serán destruidos de forma segura por personal especializado.