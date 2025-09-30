Consejos de costura en casa: ¿cómo elegir la tela indicada para confeccionar tu ropa?

Costura en casa: cómo elegir la tela perfecta para cada tipo de ropa

Los tejidos de ropa se clasifican de diferentes maneras y por ende se usan para diferentes prendas. Existen tejidos o telas naturales de origen vegetal, como el algodón o el lino, muy suaves y perfectos para prendas ligeras y cómodas, como remeras, faldas, blusas y ropa de cama. Son telas absorbentes.

Por otra parte, las telas más porosas y rasposas como la lana o la seda. La ropa de este tipo suele ser más aislante que absorbente y no tiene tanta caída como para ser usada en vestidos sueltos y faldas. La seda se usa mucho en lencería, vestidos al cuerpo y blusas entalladas.

telas Existen algunas telas multiusos que se suelen usar para cortinas, manteles, lonas de playa y delantales.

Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme.

Si piensas coser en casa más allá de la ropa y probar con algunos objetos decorativos, como manteles, servilletas, cortinas o almohadones, lo mejor es usar telas rasposas y pesadas, como la gabardina, la lona o el poliéster.

Consejos sencillos para empezar a coser tu propia ropa en casa

cortar tela La costura en casa invita a trabajar la paciencia e impulsar la creatividad.