¿Cómo elegir el talle correcto de ropa en SHEIN?

Incluso si prestas atención, te darás cuenta que una misma prenda tiene talles diferentes dependiendo la tela y la confección. Por ejemplo, prestando atención en las medidas de dos pijamas de verano (ambos manga corta y pantalón corto), en un caso la medida del pecho es de 109, y en el otro es de 102, ambos talle M.

Talles Shein Las medidas de las prendas de Shein cambian dependiendo la marca y la confección.

Al momento de elegir las prendas a comprar en Shein, te aconsejamos seguir estos consejos:

asegurate que la cinta métrica se ajuste cómodamente al contorno de tu cintura. Apoyala en la parte más estrecha de la cintura. Caderas: para medir tus caderas, parate con los pies juntos y medí alrededor de la parte más ancha de tus caderas.

Talles ropa En Shein podrás encontrar variaciones en las medidas de una misma prenda.

Es importante recordar siempre revisar la guía específica para cada prenda, ya que, como se mencionó, las dimensiones pueden variar entre los diferentes modelos.

Por otro lado, tomar como referencia una prenda que te quede bien también puede ayudarte a encontrar el talle perfecto en Shein.

También se aconseja leer las opiniones y reseñas de quienes ya compraron la prenda que te interesa, ya que en muchos casos se aclara si la prenda es "al cuerpo" o si es de confección "oversize".