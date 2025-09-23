¿Cómo elegir el talle correcto de ropa en SHEIN?

Shein se ha convertido en una de las plataformas chinas más usadas por los argentinos y argentinas al momento de hacer compras online.
Sin embargo, hay un dato que no pasa desapercibido: muchas personas se quejan de los talles de la ropa. A continuación te daremos algunos tips y consejos para que puedas comprar sin problemas y con los talles correctos.
Lo primero que debes saber es que cada marca y prenda tiene talles diferentes. Si acá en Argentina siempre compras prendas en talle M, debes saber que quizás no seas el mismo talle en Shein.
Incluso si prestas atención, te darás cuenta que una misma prenda tiene talles diferentes dependiendo la tela y la confección. Por ejemplo, prestando atención en las medidas de dos pijamas de verano (ambos manga corta y pantalón corto), en un caso la medida del pecho es de 109, y en el otro es de 102, ambos talle M.
Al momento de elegir las prendas a comprar en Shein, te aconsejamos seguir estos consejos:
Es importante recordar siempre revisar la guía específica para cada prenda, ya que, como se mencionó, las dimensiones pueden variar entre los diferentes modelos.
Por otro lado, tomar como referencia una prenda que te quede bien también puede ayudarte a encontrar el talle perfecto en Shein.
También se aconseja leer las opiniones y reseñas de quienes ya compraron la prenda que te interesa, ya que en muchos casos se aclara si la prenda es "al cuerpo" o si es de confección "oversize".