La sansevieria es reconocida por su extraordinaria resistencia y su capacidad para adaptarse a condiciones de poca luz. Aunque, en otoño es una planta que puede presentar señales de alerta en su entorno, más precisamente moho blanco sobre el sustrato de la maceta. A continuación, todo sobre este problema y cómo solucionarlo.
Pocos lo saben: por qué aparece moho blanco en la maceta de la sansevieria y cómo solucionarlo
Si notás moho blanco en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra, deberás saber por qué se origina este problema
¿Qué sucede si la maceta de la sansevieria tiene moho blanco?
Contrario a lo que se podría pensar, este fenómeno no es exclusivo de la sansevieria o lengua de suegra, sino que está vinculado directamente al microclima de la maceta. Esta capa blanca suele estar compuesta por hongos saprófitos. Estos organismos no atacan a la planta directamente, sino que se alimentan de la materia orgánica presente en el sustrato.
La lógica detrás de su aparición en otoño e invierno es puramente física. Durante estas estaciones, las horas de luz disminuyen drásticamente, lo que reduce la evaporación del agua. Al haber menos calor y luz, el sustrato tarda mucho más tiempo en secarse.
El error más frecuente entre los aficionados a la jardinería es mantener el mismo ritmo de riego que en verano. Esta combinación de alta humedad constante, escasa ventilación y poca luz crea el escenario perfecto para que los hongos colonicen la superficie.
Si el moho blanco ya ha hecho acto de presencia, es momento de actuar para evitar que la situación aumente. El primer paso recomendado es retirar uno o dos centímetros de la capa superficial de tierra con una cuchara. Luego, se debe reemplazar ese espacio con sustrato nuevo que esté bien aireado (añadir materiales como piedra pómez es una excelente estrategia para mejorar la porosidad).
Para que este problema no sea recurrente, la clave reside en la prevención. Es fundamental reducir la frecuencia de riego y verificar siempre con el dedo si la tierra interna sigue húmeda antes de añadir más agua.
Además, mejorar la circulación de aire en la habitación y asegurarse de que la maceta tenga un drenaje impecable son pasos esenciales. Si el sustrato permanece empapado por demasiado tiempo a pesar de estas medidas, es probable que la sansevieria necesite un trasplante a una mezcla más ligera que garantice la salud de sus raíces a largo plazo.