Pocos lo saben: por qué aparece moho blanco en la maceta de la sansevieria y cómo solucionarlo

sansevieria

El error más frecuente entre los aficionados a la jardinería es mantener el mismo ritmo de riego que en verano. Esta combinación de alta humedad constante, escasa ventilación y poca luz crea el escenario perfecto para que los hongos colonicen la superficie.

Si el moho blanco ya ha hecho acto de presencia, es momento de actuar para evitar que la situación aumente. El primer paso recomendado es retirar uno o dos centímetros de la capa superficial de tierra con una cuchara. Luego, se debe reemplazar ese espacio con sustrato nuevo que esté bien aireado (añadir materiales como piedra pómez es una excelente estrategia para mejorar la porosidad).

Para que este problema no sea recurrente, la clave reside en la prevención. Es fundamental reducir la frecuencia de riego y verificar siempre con el dedo si la tierra interna sigue húmeda antes de añadir más agua.

sansevieria o lengua de suegra Aprendé a cuidar tu sansevieria en otoño e invierno para que este problema no se repita frecuentemente.

Además, mejorar la circulación de aire en la habitación y asegurarse de que la maceta tenga un drenaje impecable son pasos esenciales. Si el sustrato permanece empapado por demasiado tiempo a pesar de estas medidas, es probable que la sansevieria necesite un trasplante a una mezcla más ligera que garantice la salud de sus raíces a largo plazo.