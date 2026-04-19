Historia y origen de la palabra "croto": ¿qué significa?

Historia de un apellido que se convirtió en una palabra de uso común

Para rastrear la historia de este término, debemos viajar al año 1918, cuando José Camilo Crotto asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

En aquel entonces, el país dependía fuertemente de la mano de obra para las cosechas, conocida como los "peones golondrina", quienes debían trasladarse grandes distancias para trabajar.

Bajo su gestión, se sancionó el Decreto N.º 3, una normativa que permitía a estos trabajadores rurales viajar de manera gratuita en los vagones de carga de los trenes. El objetivo era facilitar el movimiento de la fuerza laboral hacia los campos de cultivo.

Embed - ArGentinismos: Origen de la palabra Croto

Sin embargo, la cultura popular hizo lo suyo: cuando el personal de las estaciones veía a estos hombres subir a los trenes sin pagar pasaje, comenzaron a identificarlos por el apellido del gobernador. "Ahí van los de Crotto", decían, o "Viajan por Crotto".

Con el tiempo, la doble "t" del apellido original se simplificó en la oralidad y la palabra se transformó definitivamente en "croto".

Debido a que estos trabajadores pasaban días viajando en condiciones precarias y realizando tareas físicas pesadas, su ropa solía estar sucia, gastada o rota, lo que terminó sellando el vínculo entre la palabra y la apariencia desaliñada.

¿Qué significa y para qué usamos hoy esta palabra?

Si bien el decreto de José Camilo Crotto quedó en el olvido legislativo, la palabra sobrevivió con una vitalidad asombrosa. En la actualidad, cuando nos preguntamos qué significa ser un croto, la respuesta tiene múltiples matices dependiendo del contexto:

croto Lo fascinante de esta evolución es cómo un apellido de la alta política bonaerense terminó incrustado en el habla popular, perdiendo su referencia original pero manteniendo viva la memoria de aquellos peones que, por necesidad, viajaban "por Crotto".

Apariencia física: Es el uso más común. Se le dice "croto" a alguien que está mal vestido, despeinado o que no cuida su estética personal.

Es el uso más común. Se le dice "croto" a alguien que está mal vestido, despeinado o que no cuida su estética personal. Estado de los objetos: El término se ha trasladado a las cosas. Un auto despintado, una casa sin mantenimiento o un objeto roto suelen describirse como "crotos".

El término se ha trasladado a las cosas. Un auto despintado, una casa sin mantenimiento o un objeto roto suelen describirse como "crotos". Actitud económica: En un sentido más coloquial y a veces irónico, se usa para señalar a alguien que es excesivamente austero o que no quiere gastar dinero (ej: "No seas croto, pagá el café").