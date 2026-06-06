Nomeolvides: la flor que esconde una maravillosa historia de amor y es el emblema del genocidio armenio

Cuenta la leyenda que hace miles de años, una pareja muy enamorada caminaba por un bosque al costado del río. Entre risas, abrazos y besos, el enamorado se metió al agua para agarrar una llamativa flor de color azul claro. Pese a haberla agarrado para su amada, con la armadura pesada que tenía el caballero, no logró salir del río.

Antes de ahogarse, sus últimas palabras hacia su amada fueron: "No me olvides". Si bien hay varias versiones de esta historia, todas terminan con el mismo final. La muerte de un hombre enamorado, que dejó en una flor un significado mundial. Durante la época del Renacimiento, quien poseía esta flor estaría por siempre en el corazón de su enamorado/a.

Nomeolvides es una flor cuyo nombre científico es Myosotis y en griego significa orejas de ratón.

La flor que es símbolo del centenario del genocidio armenio

flor nomeolvides, genocidio Además de representar el genocidio arménio, es símbolo de la compañía a los muertos y el consuelo a los vivos. Foto Diario Armenia

Con el paso del tiempo la flor fue adquiriendo otros significados. En 2015, gracias a su color, resistencia y simbolismo, se convirtió en emblema del centenario del genocidio armenio ocurrido en el año 1915. Nomeolvides, representó a flor de piel hechos históricos en el mundo: