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Nomeolvides: la flor que esconde una maravillosa historia de amor y es el emblema del genocidio armenio

Se trata de una flor conocida simbólicamente como "amante eterno" y esconde entre sus pétalos un episodio histórico para el mundo

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Nomeolvides: la flor que esconde una maravillosa historia de amor y es el emblema del genocidio armenio. Foto Canva

Nomeolvides: la flor que esconde una maravillosa historia de amor y es el emblema del genocidio armenio. Foto Canva

Las flores suelen ser símbolo de amor, siempre van de la mano. Aunque a veces su regalo es una forma de pedir "perdón" por algo, en otros casos, realmente refleja el amor tal como esta historia de hace miles de años.

En películas y libros, las flores siempre dicen presente. Alguien las compra, otro personaje las recibe, otro/a las tira y así sucesivamente. Son sinónimo de amor y de tragedia, inevitablemente. Y eso es lo que demuestra la famosa leyenda de "Nomeolvides": un símbolo de amor real, del recuerdo y de los finales.

"Nomeolvides": cuál es la leyenda detrás del nombre de esta flor

flor nomeolvides (1)
Del género Myosotis, es una pequeña flor que se encuentra en varias partes del mundo, cuyo nombre también deriva del latín “non te obliviscar” que significa “no te olvidaré”. Foto Fishergirl

Del género Myosotis, es una pequeña flor que se encuentra en varias partes del mundo, cuyo nombre también deriva del latín “non te obliviscar” que significa “no te olvidaré”. Foto Fishergirl

Cuenta la leyenda que hace miles de años, una pareja muy enamorada caminaba por un bosque al costado del río. Entre risas, abrazos y besos, el enamorado se metió al agua para agarrar una llamativa flor de color azul claro. Pese a haberla agarrado para su amada, con la armadura pesada que tenía el caballero, no logró salir del río.

Antes de ahogarse, sus últimas palabras hacia su amada fueron: "No me olvides". Si bien hay varias versiones de esta historia, todas terminan con el mismo final. La muerte de un hombre enamorado, que dejó en una flor un significado mundial. Durante la época del Renacimiento, quien poseía esta flor estaría por siempre en el corazón de su enamorado/a.

Nomeolvides es una flor cuyo nombre científico es Myosotis y en griego significa orejas de ratón.

La flor que es símbolo del centenario del genocidio armenio

flor nomeolvides, genocidio
Además de representar el genocidio arménio, es símbolo de la compañía a los muertos y el consuelo a los vivos. Foto Diario Armenia

Además de representar el genocidio arménio, es símbolo de la compañía a los muertos y el consuelo a los vivos. Foto Diario Armenia

Con el paso del tiempo la flor fue adquiriendo otros significados. En 2015, gracias a su color, resistencia y simbolismo, se convirtió en emblema del centenario del genocidio armenio ocurrido en el año 1915. Nomeolvides, representó a flor de piel hechos históricos en el mundo:

  • El color está asociado a la identidad armenia y el futuro.
  • Sus 5 pétalos violetas refieren a los cinco continentes del éxodo armenio luego del genocidio.
  • El color amarillo, son los doce bloques del monumento de Dzidzernagapert, en honor al pueblo asesinado.
  • El color blanco simboliza el presente.

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