La flor más fea del mundo: ¿cuál es la historia detrás de esta planta gigante y maloliente?

flor Esta planta mide hasta 3 metros de altura y florece solo cada 4 años

La flor más grande y olorosa del mundo: ¿cuál es el origen de la Titan arum?

Esta flor gigante es originaria de la selva de Sumatra en Indonesia. Recientemente floreció un ejemplar del Jardín Botánico de Varsovia donado hace un tiempo por un residente que ya no podía cuidarla.

La flor más fea del mundo florece cada cuatro años, se mantiene abierta por un tiempo y luego se marchita para finalmente morir. La planta abrió sus pétalos del 4 al 10 de agosto, días en que los habitantes hicieron largas filas para conocerla, a pesar del olor.

El Jardín Botánico de la Universidad abrió sus puertas a todos los visitantes desde la mañana hasta las 10 de la noche. Además, su floración y posterior deterioro se transmitió en vivo a través de YouTube sin interrupción.

flor más fea del mundo Su aroma atrae a polinizadores, carroñeros e insectos de todo tipo

La planta cadáver puede llegar a medir hasta 3 metros de altura con un tallo interior de hasta un metro de alto. Cuando la flor está a punto de abrirse, su temperatura se estabiliza en 11°C y comienza a emanar olor. En esta ocasión lo hizo durante la noche y de manera inesperada.

¿Por qué la flor cadáver tiene olor a carne podrida?

Esta flor de pétalos grandes y morados se caracteriza por tener un aroma potente, similar al de la carne en descomposición, motivo por el cual se conoce como planta cadáver.

flor de cadáver Su última floración fue en el 2021

El aroma de esta flor se produce por un compuesto orgánico presente en el interior de los pétalos que la planta utiliza para atraer agentes polinizadores para que se encarguen del intercambio de polen para una posterior reproducción.

Esta planta y flor enorme, olorosa y con cierta belleza exótica, florecerá dentro de 4 años nuevamente, siempre que las condiciones lo permitan.