Jardinería en casa

Asuntos de plantas: te explico cómo estimular el crecimiento de la bromelia en el hogar

La bromelia es una especie exótica muy bonita y popular. Para tener una planta sana y con flores hermosas en el hogar, primero hay que conocer sus necesidades

Isabella Brosio
Una planta preciosa y distinta

Las plantas son tan importantes y requieren casi tantos cuidados como las mascotas del hogar. Existen algunas especies exóticas o tropicales de interior que son introducidas en climas diferentes al nativo y, por lo tanto, se debe prestar especial atención a sus cuidados y preferencias.

La bromelia es una planta de interior y exterior muy bonita que se conoce por sus hojas verdes largas, en forma de punta y sus grandes flores coloridas y majestuosas.

bromelia
Una planta de flores rojas y hermosas

Son plantas muy resistentes que se adaptan muy bien a los diferentes climas y ambientes. La bromelia es originaria de zonas tropicales de América del Sur y Central, aunque también existen variedades en África Occidental.

Esta planta imponente crece muy bien en las selvas, bosques andinos, montañas y zonas rocosas. Muchas plantas evolucionan y se adaptan de forma tal que desarrollan capacidades de supervivencia.

¿Cómo puedo estimular el crecimiento de la planta de bromelia en el hogar?

Si no tienes mucha mano o facilidad con la jardinería, la bromelia definitivamente es tu planta. La planta de bromelia es un complemento decorativo y purificante perfecto para el hogar. A diferencia de otras especies de hojas verdes, sus flores destacan y la vuelven una planta original y única.

Como toda planta, la bromelia necesita de cuatro cosas fundamentales para crecer sana y hermosa: ubicación, luz, riego y tierra. Esta planta necesita humedad constante pero no necesariamente en el sustrato, le gusta la humedad ambiente.

El exceso de agua pudre las raíces hasta ocasionar la muerte de la especie. Lo ideal es regar la planta una vez por semana en los meses de invierno y proporcionar humedad con un pulverizador, sobre todo si hay calefacción dentro del hogar.

En cuanto a la ubicación, al ser una amante de la humedad, la planta de bromelia es ideal para el baño y la cocina, dos espacios húmedos y alejados del calor seco.

flor de bromelia
Necesita de espacio y tierra fértil para crecer sana

La bromelia adora la luz indirecta, siempre filtrada y sin rayos de sol directos. Le gusta un sustrato nutritivo, drenado y húmedo. Otro dato interesante, es que la bromelia se puede reproducir en el hogar a través de los pequeños hijuelos que aparecen en el interior de las flores.

Plantas exóticas: ¿en qué época florece la planta de bromelia?

flor
Limpia sus hojas y abona la tierra cada cierto tiempo

Las flores de la bromelia son únicas e imponentes. Esta planta florece dentro de las hojas violetas que suelen confundirse con las flores. La flor nace de la bráctea violeta, normalmente en los meses de abril, mayo y junio.

Sus flores son abiertas y espigadas. La planta solo brinda una flor por temporada, a diferencia de la mayoría de las especies. Por eso, es importan te cuidar y apreciar esta única flor.

