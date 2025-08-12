Cómo acelerar el crecimiento de las plantas con un poco de café

Café plantas Café en las plantas.

Colocar un poco de café en las plantas sirve para repeler a algunos insectos y gusanos, protegiendo tus plantas de forma natural. El café también aumenta la acidez del suelo, ya que es ideal para plantas acidófilas como hortensias, azaleas y camelias.

¿Cómo agregar café en las plantas?

La mejor manera es espolvorear una capa fina de café molido alrededor de la base de tus plantas y mezclar suavemente con la tierra. Repite estos pasos cada 2-3 semanas.

Por otro lado puedes hacer una mezcla de 1 taza de café molido con 4 tazas de agua caliente y dejar reposar durante 24 horas. Cuela la mezcla y diluye con agua al 50% antes de regar tus plantas. Otra opción es agregar los posos de café en un compost para enriquecerlo con nutrientes y mejorar su actividad.

El café también puede usarse como para acolchar la tierra. Cubre la superficie del suelo alrededor de tus plantas con una capa de café molido para retener la humedad, controlar las malas hierbas y mejorar la estética de tu jardín.

Finalmente, te aconsejamos usar el café para repeler las plagas. Para ello tendrás que espolvorear café molido alrededor de las plantas afectadas por plagas para eliminarlas.

¿En qué plantas se puede colocar café?

El café se puede agregar en plantas como:

Las azaleas, por ejemplo, son plantas que disfrutan de un suelo con un pH ligeramente ácido, y mezclar posos de café con el suelo puede ayudar a mantener ese ambiente ácido que tanto les gusta.

Las hortensias también pueden beneficiarse de los posos de café, ya que prefieren un suelo ácido; de hecho, la acidez del suelo puede influir en el color de sus flores.

Otras plantas como los tomates, por ejemplo, ya que son plantas que necesitan mucho nitrógeno para crecer fuertes y saludables.