Inicio Sociedad planta
Para tener en cuenta

Planta de aloe vera: cada cuánto hay que regarla en invierno para evitar daños

El riego innecesario o la falta de esta tarea puede provocar serios problemas en la planta de aloe vera. ¿Cuándo es conveniente hacerlo en invierno?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La planta de aloe vera no debe ser regada excesivamente en invierno

La planta de aloe vera no debe ser regada excesivamente en invierno

La planta de aloe vera es una de las más tenidas en cuenta en los distintos hogares, y son muchas las personas que se preguntan cómo hacer para mantenerla bien en invierno, estación en la que muchos ejemplares tienden a sufrir el frío.

Lo cierto es que, para evitar los daños en el aloe vera, uno de los aspectos que se deben de considerar es el riego, que debe ser moderado evitando el exceso.

aloe vera, planta
El aloe vera es uno de los ejemplares m&aacute;s populares en todos los hogares

El aloe vera es uno de los ejemplares más populares en todos los hogares

Cada cuánto se debe regar la planta de aloe vera en invierno

En invierno, la planta de aloe vera necesita mucha menos agua que en verano. Se debe regar solo cuando la tierra esté completamente seca, lo que para muchos puede significar cumplir con esta tarea apenas una vez al mes o incluso menos.

En invierno, las temperaturas más bajas reducen la necesidad de agua de la planta, ya que la evaporación es menor. Recuerda que la tierra debe estar siempre seca, para evitar el exceso de riego que puede ser perjudicial para el aloe vera.

La cantidad de luz solar que recibe la planta también influye. Si está en un lugar con poca luz, lo cierto es que el aloe vera necesitará menos agua.

Otro de los aspectos a considerar es la maceta en la que se debe colocar la planta. Las más grandes tienden a retener mucho más la humedad.

aloe vera, riego
El aloe vera no necesita mucha frecuencia de riego en invierno&nbsp;

El aloe vera no necesita mucha frecuencia de riego en invierno

Antes de regar la planta de aloe vera, introduce un dedo en la tierra hasta unos 5 cm de profundidad. Si está seca, puedes regar. Cuando riegues, deberás asegurarte de que el agua llegue a todas las raíces de la planta, evitando que quede agua estancada.

Las señales que indican que tu planta de aloe vera necesita ser regada

Además de encontrar la tierra seca, una planta de aloe vera puede manifestar por sí misma la necesidad de ser regada, más allá de la época del año. Para darte cuenta, debes prestar atención a las siguientes características:

  • Hojas arrugadas: las hojas del aloe vera pueden comenzar a arrugarse o a verse más delgadas cuando la planta necesita agua.
  • Puntas marrones o secas: las puntas de las hojas pueden volverse marrones y secas si la planta no recibe suficiente agua.
  • Hojas blandas: en casos graves de falta de riego, las hojas pueden volverse blandas y caerse.

Temas relacionados:

Te puede interesar