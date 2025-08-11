Planta de aloe vera: cada cuánto hay que regarla en invierno para evitar daños

En invierno, las temperaturas más bajas reducen la necesidad de agua de la planta, ya que la evaporación es menor. Recuerda que la tierra debe estar siempre seca, para evitar el exceso de riego que puede ser perjudicial para el aloe vera.

La cantidad de luz solar que recibe la planta también influye. Si está en un lugar con poca luz, lo cierto es que el aloe vera necesitará menos agua.

Otro de los aspectos a considerar es la maceta en la que se debe colocar la planta. Las más grandes tienden a retener mucho más la humedad.

Antes de regar la planta de aloe vera, introduce un dedo en la tierra hasta unos 5 cm de profundidad. Si está seca, puedes regar. Cuando riegues, deberás asegurarte de que el agua llegue a todas las raíces de la planta, evitando que quede agua estancada.

Las señales que indican que tu planta de aloe vera necesita ser regada

Además de encontrar la tierra seca, una planta de aloe vera puede manifestar por sí misma la necesidad de ser regada, más allá de la época del año. Para darte cuenta, debes prestar atención a las siguientes características: