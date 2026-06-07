Perdió a su padre, estuvo al borde de la muerte y hoy ayuda a miles de personas a cambiar sus hábitos

ezequiel vedrovnik y familia Entre ambos, Ezequiel y Anabella, construyeron una de las comunidades digitales sobre hábitos saludables más importantes del país.

Sin embargo, detrás de ese presente exitoso existe una historia atravesada por el dolor, la enfermedad y una segunda oportunidad que terminó convirtiéndose en una misión de vida.

Todo ocurrió cuando tenía 14 años. Aquella tarde, Ezequiel salió apurado para llegar a un entrenamiento de fútbol. Mientras se preparaba para irse, su padre le pidió un beso desde la habitación. Él respondió que llegaba tarde y que se lo daría cuando regresara.

Nunca tuvo esa posibilidad.

Horas después, su padre sufrió un accidente laboral fatal.

"El beso que no le di a mi papá lo tengo atragantado", dice Ezequiel

"Es un beso que todavía tengo atragantado", reconoce hoy, más de dos décadas después, en diálogo con Diario UNO.

La muerte inesperada de su padre golpeó a toda la familia, pero especialmente a Ezequiel, que intentó procesar el dolor como podía. Recuerda que durante el velorio hizo un enorme esfuerzo por no llorar porque sentía que debía mostrarse fuerte.

Con el tiempo entendió que las emociones que no encuentran salida terminan apareciendo de otras maneras.

Poco después comenzó a perder peso de forma llamativa. Se quedó sin apetito. Empezaron los sangrados de encías, las fiebres persistentes y un cansancio que no encontraba explicación. Las primeras consultas médicas apuntaron a una gripe, pero los síntomas empeoraban día tras día.

La situación llegó a un punto crítico cuando sufrió un desvanecimiento. Su abuelo lo llevó nuevamente al médico y, tras insistencia de su abuela, finalmente decidieron internarlo para realizar estudios más profundos.

ezequiel vedrovnik solo La muerte inesperada de su padre golpeó a toda la familia, pero especialmente a Ezequiel, que intentó procesar el dolor como podía.

Los resultados fueron alarmantes.

Los glóbulos blancos aparecían completamente alterados, mientras que las plaquetas y los glóbulos rojos estaban prácticamente desaparecidos.

La derivación a la Fundación Mainetti, en Gonnet, provincia de Buenos Aires, fue inmediata.

Un diagnóstico devastador: "creían que era una gripe"

Allí llegó el diagnóstico que cambió el rumbo de su vida: leucemia promielocítica aguda.

"Creían que era una gripe, pero no lo era", recuerda.

La enfermedad avanzaba con agresividad y el panorama se volvió extremadamente delicado. Su sistema inmunológico estaba prácticamente apagado y varias infecciones actuaban al mismo tiempo. El cuadro era tan grave que los médicos llegaron a comunicarle a su madre que probablemente no sobreviviría esa noche.

Pero sobrevivió. Al día siguiente, casi por milagro, seguía respirando.

ezequiel y anabella comunidad saludable Ezequiel y su esposa Anabella tienen una impresionante comunidad de seguidores. Instagram: @ezequiel_vedrovnik y @anaioele. Ambos viven en Mendoza.

Lo que vino después fue un año entero de tratamientos, internaciones, recaídas y una lucha permanente contra una enfermedad que ponía a prueba no solo su cuerpo sino también a toda su familia.

Ezequiel suele decir que quienes más sufrieron fueron los que estuvieron a su alrededor. Él pasó gran parte de aquel proceso sedado o sin plena conciencia de todo lo que ocurría. Por eso todavía hoy destaca el trabajo de los profesionales que lo atendieron y el acompañamiento incondicional de sus seres queridos.

Aquella experiencia dejó cicatrices, pero también enseñanzas.

Hasta entonces imaginaba un futuro completamente distinto. Sin embargo, atravesar una enfermedad tan compleja le permitió descubrir algo que terminaría guiando el resto de su vida: la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad.

Ezequiel comprendió que las emociones tienen un profundo impacto sobre el cuerpo

Comprendió que las emociones tienen un impacto profundo sobre el cuerpo. Que el estrés sostenido deja huellas. Que la alimentación, el descanso y los hábitos cotidianos no son detalles menores, sino factores capaces de influir de manera decisiva en la calidad de vida.

"Aprendí que el tiempo no es infinito y que muchas veces valoramos la salud recién cuando la perdemos", explica.

Con los años comenzó a formarse, investigar y profundizar cada vez más en el mundo de la nutrición y el bienestar integral. Su interés ya no estaba puesto únicamente en el tratamiento de las enfermedades, sino también en la prevención.

Ezequiel y anabella ioele Ezequiel comprendió que el estrés sostenido deja huellas. Que la alimentación, el descanso y los hábitos cotidianos no son detalles menores, sino factores capaces de influir de manera decisiva en la calidad de vida.

Esa búsqueda personal se transformó con el tiempo en un proyecto compartido junto a Anabella Ioele, a quien conoció trabajando en un call center de Buenos Aires.

La pareja decidió abandonar la comodidad de los caminos tradicionales y apostar por una vida diferente. Eligieron Mendoza atraídos por la calidad de vida, el entorno natural y la posibilidad de construir un proyecto propio al pie de la cordillera.

Así, aquello que comenzó como una experiencia casi artesanal, terminó convirtiéndose en una comunidad que hoy reúne cientos de miles de seguidores: @ezequiel_vedrovnik.

Desde Mendoza acompañan a profesionales, emprendedores y personas de distintas partes del mundo que buscan mejorar su composición corporal, recuperar energía, reducir el estrés y construir hábitos sostenibles.

Para Ezequiel, uno de los principales errores que observa es la búsqueda constante de soluciones rápidas.

"Vivimos en una cultura que quiere resultados inmediatos. Muchas personas saltan de dieta en dieta sin trabajar los hábitos de fondo", sostiene.

También cuestiona la obsesión por la balanza como único indicador de éxito.

Según explica, dormir mejor, sentirse con más energía, recuperar la confianza o reducir los niveles de estrés suelen ser transformaciones tan importantes como cualquier cambio físico.

Una comunidad que es testigo del cambio en numerosas personas

A lo largo de estos años ha sido testigo de cientos de historias de superación, pero hay algo que lo emociona especialmente.

Ver a personas que logran salir del círculo repetitivo de las restricciones extremas, la frustración y la culpa asociada a la alimentación.

pareja de ana y ezequiel vedrovnik Ezequiel y Anabella viajan por el mundo visitando a su comunidad y llevando un mensaje de hábitos saludables.

"Cuando alguien mejora su relación con la comida y entiende que la salud no depende de una dieta perfecta sino de un conjunto de hábitos sostenidos en el tiempo, sabemos que estamos haciendo las cosas bien", afirma.

Quizás esa mirada tenga relación con todo lo que vivió cuando era adolescente.

Porque para Ezequiel la salud nunca fue solamente una cuestión estética.

Es, ante todo, una forma de agradecer la oportunidad de seguir vivo.

La misma oportunidad que parecía imposible aquella noche en la que los médicos creían que no llegaría al amanecer.

La misma oportunidad que hoy intenta transmitir a miles de personas desde Mendoza, convencido de que los hábitos no cambian únicamente el cuerpo: también pueden cambiar una vida entera.

Mendoza, sede de un encuentro internacional sobre nutrición, entrenamiento y mentalidad

Mientras continúa expandiendo una comunidad que ya supera los 350 mil seguidores, Ezequiel también colabora con la organización de uno de los eventos más importantes del país vinculados con el bienestar y el rendimiento humano. El próximo 9 de octubre, Mendoza será la primera sede del Encuentro Internacional de Nutrición Deportiva (EINDE) Argentina 2026, una jornada que reunirá a referentes de primer nivel de Argentina y España.

Para Vedrovnik, la llegada del congreso representa un hecho inédito para la provincia. “Será un antes y un después para la nutrición deportiva. Tener en Mendoza información con respaldo científico de primera mano es un verdadero privilegio”, asegura.

El encuentro abordará tres ejes centrales: nutrición, entrenamiento y mentalidad, y contará con la presencia de especialistas reconocidos internacionalmente como Francis Holway, máster en Nutrición; Ismael Galancho, nutricionista de Lionel Messi y otros deportistas de élite; Marcos Vázquez, creador del exitoso podcast Fitness Revolucionario; Borja Bandera, médico endocrinólogo especializado en nutrición y la licenciada Antonella Robledo Irigoyen, referente en nutrición aplicada al alto rendimiento.

“La idea es acercar conocimiento serio, actualizado y basado en evidencia científica. Muchas veces las redes están llenas de información contradictoria. Este tipo de encuentros permiten escuchar directamente a quienes hoy están marcando el rumbo de la nutrición y el entrenamiento en el mundo”, explica Ezequiel.

El evento tendrá además una fuerte impronta práctica y buscará acercar herramientas concretas para mejorar la salud, el rendimiento físico y la calidad de vida, tanto de deportistas como de personas que simplemente desean incorporar hábitos más saludables.

flyer ezequiel

Para alguien que estuvo al borde de la muerte a los 14 años y convirtió aquella experiencia en una misión de vida, no se trata solamente de hablar de alimentación o ejercicio. “Lo que buscamos transmitir es que la salud no es un objetivo estético. Es la herramienta que nos permite disfrutar más tiempo de las personas que amamos, perseguir nuestros sueños y vivir con energía. Y eso vale para cualquier edad”, resume.

Con Mendoza como punto de partida, el congreso continuará luego en Buenos Aires y Salta, aunque la primera parada será justamente la provincia que Ezequiel y su familia eligieron para reinventar sus vidas y desde donde hoy impulsan un mensaje que llega a miles de personas dentro y fuera del país.