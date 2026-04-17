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7 pueblos de España que te harán sentir que viajaste al pasado

Descubre la riqueza de este pueblo y otros rincones de España que conservan su antigüedad y nos transportan al pasado en nuestros viajes

Francisco Pérez Osán
Editado por Francisco Pérez Osán

Recorrer la geografía española es realizar un trayecto directo hacia siglos de historia. Estos pueblos destacan por haber detenido el tiempo, preservando estructuras medievales y renacentistas que ofrecen una experiencia cultural única para los amantes del turismo histórico.

1. Albarracín, el pueblo de las casas rojizas

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La arquitectura de yeso y madera se funde con la roca en un pueblo que desaf&iacute;a la verticalidad de la monta&ntilde;a.

La arquitectura de yeso y madera se funde con la roca en un pueblo que desafía la verticalidad de la montaña.

Este destino en Teruel destaca por su arquitectura civil de los siglos XIV al XVII. El trazado de sus calles es tan estrecho que los tejados casi se tocan, adaptándose a la geografía de la montaña sin líneas rectas. La estética de sus fachadas, con yeso rojizo y madera de sabina, cambia de tonalidad con el sol, mientras su muralla del siglo X refuerza su imagen de fortaleza.

2. Santillana del mar, un lugar con legado medieval

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El sol se refleja en el empedrado hist&oacute;rico de esta villa, testimonio vivo de la nobleza en Espa&ntilde;a.

El sol se refleja en el empedrado histórico de esta villa, testimonio vivo de la nobleza en España.

Situada en Cantabria, es el conjunto medieval mejor conservado del norte. Sus calles de empedrado irregular guían al visitante entre palacios y casonas, como las torres de Merino y Don Borja. La Colegiata de Santa Juliana es su joya románica, rodeada de fachadas con escudos nobiliarios que narran la vida de hace 500 años.

3. Besalú y la entrada al pasado feudal

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El Puente Viejo se alza sobre el r&iacute;o Fluvi&agrave; como un acceso directo a la antig&uuml;edad feudal de Catalu&ntilde;a.

El Puente Viejo se alza sobre el río Fluvià como un acceso directo a la antigüedad feudal de Cataluña.

Este enclave en Girona es un símbolo del esplendor catalán. Su Puente Viejo del siglo XI, con siete arcos y una torre de vigilancia, es un icono de la caballería. Además, su Barrio Judío alberga un Miqvé del siglo XII, uno de los pocos baños rituales que se conservan íntegros en el continente.

4. Pedraza, una joya de la antigüedad castellana

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El silencio recorre las calles de esta villa amurallada que nos permite revivir el pasado castellano en cada rinc&oacute;n.

El silencio recorre las calles de esta villa amurallada que nos permite revivir el pasado castellano en cada rincón.

Esta villa amurallada en Segovia mantiene su exclusividad gracias a su acceso único por la Puerta de la Villa. Al caminar por su interior, se encuentran la antigua cárcel medieval y un imponente castillo. Sus calles empedradas están flanqueadas por palacios señoriales que mantienen viva la estética de los siglos XVI y XVII.

5. Frías, un pueblo fortificado

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Las casas colgadas de "La Muela" ofrecen una de las panor&aacute;micas m&aacute;s impactantes que se pueden encontrar en nuestros viajes por el norte.

Las casas colgadas de "La Muela" ofrecen una de las panorámicas más impactantes que se pueden encontrar en nuestros viajes por el norte.

En el norte de Burgos se alza este ejemplo de ingeniería medieval. Sus casas colgadas sobre la roca de "La Muela" desafían el abismo, bajo la sombra del Castillo de los Velasco. El puente medieval del municipio es una rareza que conserva su torre de control central, utilizada antiguamente para el cobro de peajes.

6. Aínsa, un refugio de piedra en los Pirineos

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La piedra maciza y los arcos de su Plaza Mayor conservan la esencia ruda y defensiva del Pirineo aragon&eacute;s.

La piedra maciza y los arcos de su Plaza Mayor conservan la esencia ruda y defensiva del Pirineo aragonés.

Ubicada en Huesca, su Plaza Mayor es una de las plazas porticadas más antiguas del mundo, con porches del siglo XII. La construcción del municipio se caracteriza por la robustez de la piedra maciza, con muros anchos y ventanas pequeñas diseñadas para resistir el clima de montaña y garantizar la defensa.

7. Morella, el castillo con más historia

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La imponente silueta del castillo domina el horizonte, custodiada por dos kil&oacute;metros de murallas centenarias.

La imponente silueta del castillo domina el horizonte, custodiada por dos kilómetros de murallas centenarias.

Esta ciudad de Castellón está rodeada por dos kilómetros de murallas, con 16 torres y 6 portales activos. Su castillo, erigido sobre la roca viva, posee un complejo laberinto de túneles que ha servido de escenario para batallas desde la época íbera hasta las Guerras Carlistas.

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