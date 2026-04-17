7 pueblos de España que te harán sentir que viajaste al pasado

3. Besalú y la entrada al pasado feudal

besalu españa El Puente Viejo se alza sobre el río Fluvià como un acceso directo a la antigüedad feudal de Cataluña.

Este enclave en Girona es un símbolo del esplendor catalán. Su Puente Viejo del siglo XI, con siete arcos y una torre de vigilancia, es un icono de la caballería. Además, su Barrio Judío alberga un Miqvé del siglo XII, uno de los pocos baños rituales que se conservan íntegros en el continente.

4. Pedraza, una joya de la antigüedad castellana

pedraza 2 El silencio recorre las calles de esta villa amurallada que nos permite revivir el pasado castellano en cada rincón.

Esta villa amurallada en Segovia mantiene su exclusividad gracias a su acceso único por la Puerta de la Villa. Al caminar por su interior, se encuentran la antigua cárcel medieval y un imponente castillo. Sus calles empedradas están flanqueadas por palacios señoriales que mantienen viva la estética de los siglos XVI y XVII.

5. Frías, un pueblo fortificado

frias castillo Las casas colgadas de "La Muela" ofrecen una de las panorámicas más impactantes que se pueden encontrar en nuestros viajes por el norte.

En el norte de Burgos se alza este ejemplo de ingeniería medieval. Sus casas colgadas sobre la roca de "La Muela" desafían el abismo, bajo la sombra del Castillo de los Velasco. El puente medieval del municipio es una rareza que conserva su torre de control central, utilizada antiguamente para el cobro de peajes.

6. Aínsa, un refugio de piedra en los Pirineos

ainsa españa La piedra maciza y los arcos de su Plaza Mayor conservan la esencia ruda y defensiva del Pirineo aragonés.

Ubicada en Huesca, su Plaza Mayor es una de las plazas porticadas más antiguas del mundo, con porches del siglo XII. La construcción del municipio se caracteriza por la robustez de la piedra maciza, con muros anchos y ventanas pequeñas diseñadas para resistir el clima de montaña y garantizar la defensa.

7. Morella, el castillo con más historia

morella españa La imponente silueta del castillo domina el horizonte, custodiada por dos kilómetros de murallas centenarias.

Esta ciudad de Castellón está rodeada por dos kilómetros de murallas, con 16 torres y 6 portales activos. Su castillo, erigido sobre la roca viva, posee un complejo laberinto de túneles que ha servido de escenario para batallas desde la época íbera hasta las Guerras Carlistas.