7 pueblos de España que te harán sentir que viajaste al pasado

Recorrer la geografía española es realizar un trayecto directo hacia siglos de historia. Estos pueblos destacan por haber detenido el tiempo, preservando estructuras medievales y renacentistas que ofrecen una experiencia cultural única para los amantes del turismo histórico.
1. Albarracín, el pueblo de las casas rojizas
Este destino en Teruel destaca por su arquitectura civil de los siglos XIV al XVII. El trazado de sus calles es tan estrecho que los tejados casi se tocan, adaptándose a la geografía de la montaña sin líneas rectas. La estética de sus fachadas, con yeso rojizo y madera de sabina, cambia de tonalidad con el sol, mientras su muralla del siglo X refuerza su imagen de fortaleza.
2. Santillana del mar, un lugar con legado medieval
Situada en Cantabria, es el conjunto medieval mejor conservado del norte. Sus calles de empedrado irregular guían al visitante entre palacios y casonas, como las torres de Merino y Don Borja. La Colegiata de Santa Juliana es su joya románica, rodeada de fachadas con escudos nobiliarios que narran la vida de hace 500 años.
3. Besalú y la entrada al pasado feudal
Este enclave en Girona es un símbolo del esplendor catalán. Su Puente Viejo del siglo XI, con siete arcos y una torre de vigilancia, es un icono de la caballería. Además, su Barrio Judío alberga un Miqvé del siglo XII, uno de los pocos baños rituales que se conservan íntegros en el continente.
4. Pedraza, una joya de la antigüedad castellana
Esta villa amurallada en Segovia mantiene su exclusividad gracias a su acceso único por la Puerta de la Villa. Al caminar por su interior, se encuentran la antigua cárcel medieval y un imponente castillo. Sus calles empedradas están flanqueadas por palacios señoriales que mantienen viva la estética de los siglos XVI y XVII.
5. Frías, un pueblo fortificado
En el norte de Burgos se alza este ejemplo de ingeniería medieval. Sus casas colgadas sobre la roca de "La Muela" desafían el abismo, bajo la sombra del Castillo de los Velasco. El puente medieval del municipio es una rareza que conserva su torre de control central, utilizada antiguamente para el cobro de peajes.
6. Aínsa, un refugio de piedra en los Pirineos
Ubicada en Huesca, su Plaza Mayor es una de las plazas porticadas más antiguas del mundo, con porches del siglo XII. La construcción del municipio se caracteriza por la robustez de la piedra maciza, con muros anchos y ventanas pequeñas diseñadas para resistir el clima de montaña y garantizar la defensa.
7. Morella, el castillo con más historia
Esta ciudad de Castellón está rodeada por dos kilómetros de murallas, con 16 torres y 6 portales activos. Su castillo, erigido sobre la roca viva, posee un complejo laberinto de túneles que ha servido de escenario para batallas desde la época íbera hasta las Guerras Carlistas.