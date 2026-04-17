Qué significa tener lunares en el cuerpo

lunares (1) La mayoría de las personas tienen lunares, al igual que manchas de nacimiento.

Personas de diferentes generaciones de una familia pueden tener un número similar de lunares, por lo que la tendencia a desarrollar lunares parece ser hereditaria. Sin embargo, no se conoce bien el patrón de herencia y también se debe a la exposición al sol y a cambios hormonales a lo largo de la vida, como en la adolescencia o el embarazo en el caso de las mujeres.

Estos varían en color, pueden ser de color marrón claro, oscuro, negro y generalmente suelen aparecer desde la infancia o con el tiempo y se conocen como nevos melanocíticos adquiridos. Durante la vida de una persona puede que tenga entre 10 y 40 cambiando de apariencia. Puede crecer pelo en ellos, cambiar de tamaño y forma, oscurecerse, desvanecerse o desaparecer.

lunares (2) Los lunares se interpretan como pequeños puntos de significado dentro del cuerpo, asociados a la energía personal, la identidad y ciertos procesos internos.

En distintas culturas, sin embargo, los lunares han sido identificados de diferentes formas y la mayoría de las personas se guían mucho del significado espiritual que cargan ya sea por la zona en la que se encuentra, el color o el tamaño.

En algunas tradiciones, se cree que representan “marcas de destino” o rasgos de personalidad e incluso se los vincula con energía o experiencias pasadas, estos marcan aprendizajes no resueltos o experiencias significativas que la persona trae consigo. Por eso, su aparición no es casual, sino que son señales de procesos internos que buscan manifestarse.