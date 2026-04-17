Los lunares son marcas en la piel que aparecen desde el nacimiento o un poco después. Aunque muchas personas las consideran simples rasgos físicos, otras les atribuyen significados simbólicos o incluso espirituales. Te contamos qué significa, por qué aparecen y qué dicen tanto la ciencia como las creencias populares sobre ellos.
Qué significa tener lunares en el cuerpo
La mayoría de las personas tenemos lunares o manchas de nacimiento en el cuerpo cuyo significado revela mucho sobre nosotros. Pero ¿qué significan?
Las personas nos diferenciamos por rasgos. De personalidad, espiritual y físicos. Por eso, los lunares o las manchas de nacimiento nos dan personalidad para diferenciarnos de los demás, aunque muy pocas personas conocen el significado de cargar con este tipo de rasgos.
¿Qué son los lunares?
Desde el punto vista médico, los lunares son crecimientos de células de la piel llamadas melanocitos. Lo cierto es que son como los tumores, un crecimiento excesivo de células, pero casi siempre los lunares son benignos, es decir, no cancerosos.
Personas de diferentes generaciones de una familia pueden tener un número similar de lunares, por lo que la tendencia a desarrollar lunares parece ser hereditaria. Sin embargo, no se conoce bien el patrón de herencia y también se debe a la exposición al sol y a cambios hormonales a lo largo de la vida, como en la adolescencia o el embarazo en el caso de las mujeres.
Estos varían en color, pueden ser de color marrón claro, oscuro, negro y generalmente suelen aparecer desde la infancia o con el tiempo y se conocen como nevos melanocíticos adquiridos. Durante la vida de una persona puede que tenga entre 10 y 40 cambiando de apariencia. Puede crecer pelo en ellos, cambiar de tamaño y forma, oscurecerse, desvanecerse o desaparecer.
En distintas culturas, sin embargo, los lunares han sido identificados de diferentes formas y la mayoría de las personas se guían mucho del significado espiritual que cargan ya sea por la zona en la que se encuentra, el color o el tamaño.
En algunas tradiciones, se cree que representan “marcas de destino” o rasgos de personalidad e incluso se los vincula con energía o experiencias pasadas, estos marcan aprendizajes no resueltos o experiencias significativas que la persona trae consigo. Por eso, su aparición no es casual, sino que son señales de procesos internos que buscan manifestarse.