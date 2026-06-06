El mundo está de luto luego de que el creador del "pogo más grande del mundo", dueño de letras icónicas que marcaron a generaciones enteras y máximo emblema del rock nacional, falleció el pasado viernes 5 de junio. Para recordarlo, nada mejor que revivir el famoso "Ñam fri frufi fali fru" de la época de Los Redondos. ¿Qué significa la frase?
"Ñam fri frufi fali fru": qué significa la frase clásica y popular del Indio Solari en Los Redondos
El Indio Solari se consagró como uno de los artistas más destacados del país y en su conmemoración, nada mejor que recordar una de sus más conocidas frases
Pese a que el Indio Solari se consagró como uno de los artistas más destacados del país, poco se sabía sobre él, además de su lucha contra el Parkinson. Conocé algunos datos curiosos de la vida del cantante, tal como el significado de su popular frase.
"Ñam fri frufi fali fru": qué significa la frase clásica y popular del Indio Solari en Los Redondos
“Ñam fri frufi fali fru” es una frase que salió en el año 1985 y desde ese momento ha sido un enigma para los seguidores del Indio Solari y para el mundo entero. Qué frase tan rara ¿Qué significará?
Hace algunos años,“El Indio” reveló en sus redes sociales el significado de Ñam fri frufi fali fru, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Muchos creen que es algo en otro idioma, un invento de él, algo místico, pero su respuesta fue muy simple y llamativa: se trataba de un sonido que producía una amiga cuando recorría su cuello con besitos cortitos.
“Era un juego, a partir de la experiencia con una señorita que me daba besos y decía esa frase que me causaba gracia”, explicó el cantante alguna vez.
Curiosidades poco conocidas del Indio Solari
Carlos Alberto Solari, más conocido como El Indio Solari, cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, fue un tipo místico que despertaba curiosidad. Estos son algunos datos curiosos de su vida:
- En realidad no le gustaba el rock nacional, solo valoraba algunas letras de Calamaro, Fito Páez t Amendra y Manal.
- En una entrevista destacó que la melodía ‘Será’ de Las Pelotas es grandiosa.
- Ayudó a su hermano a dirigir un hogar de niños como supervisor, pero no pudo mantener el ritmo, perdió su pelo y decidió dejar este trabajo.
- Rechazó a Charly García: Charly García se ofreció a producir su disco. Ante ello, Solari respondió con una negativa.
- ¿Los fundamentalistas del aire acondicionado? ¿Qué significa?: el Indio Solari explicó alguna vez que el fundamentalista era él.