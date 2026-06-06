"Ñam fri frufi fali fru": qué significa la frase clásica y popular del Indio Solari en Los Redondos

“Ñam fri frufi fali fru” es una frase que salió en el año 1985 y desde ese momento ha sido un enigma para los seguidores del Indio Solari y para el mundo entero. Qué frase tan rara ¿Qué significará?

Hace algunos años,“El Indio” reveló en sus redes sociales el significado de Ñam fri frufi fali fru, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Muchos creen que es algo en otro idioma, un invento de él, algo místico, pero su respuesta fue muy simple y llamativa: se trataba de un sonido que producía una amiga cuando recorría su cuello con besitos cortitos.

“Era un juego, a partir de la experiencia con una señorita que me daba besos y decía esa frase que me causaba gracia”, explicó el cantante alguna vez.

Curiosidades poco conocidas del Indio Solari

Indio solari en mendoza El Indio Solari en Mendoza. Foto archivo Diario UNO.

Carlos Alberto Solari, más conocido como El Indio Solari, cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, fue un tipo místico que despertaba curiosidad. Estos son algunos datos curiosos de su vida: