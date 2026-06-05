El audio que el Indio Solari le grabó a Messi y que nunca le mandó

"Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida". "Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso", soltó en el cierre en un claro guiño a la Copa del Mundo de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/0221comar/status/2063008232029962671&partner=&hide_thread=false AUDIO QUE EMOCIONA Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años, se viralizó un emotivo audio que había grabado para Lionel Messi y que, según trascendió, nunca llegó a enviar.



“Lionel, compatriota. Te habla Indio. Te quiero saludar, te quiero aplaudir. Has sido un tesoro… pic.twitter.com/W5kGhyy5bA — 0221 (@0221comar) June 5, 2026

Luego Castillo dijo: "El Indio no se animó a mandárselo. Y Martín, que es muy amigo del Indio, me lo había mandado a mí, a ver si yo se lo mandaba (a Messi) sin que el Indio supiera. Y después medio como que me dijo: ‘No, no, no, no hagamos eso, porque capaz que se enoja y no va a querer, y se va a enojar', porque él se lo hizo y después no se animó a mandárselo. Lo hizo hace un mes, un mes y medio".

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Messi se despidió del Indio Solari con un emotivo posteo

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se despidió este viernes del Indio Solari por medio de su cuenta personal de Instagram.

"Siempre en nuestros corazones. QEPD", dijo el capitán del Inter Miami, Lionel Messi en una historia de Instagram para recordar a uno de los músicos más influyentes del país.