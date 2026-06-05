El audio que el Indio Solari le grabó a Messi y que nunca le mandó

El Indio Solari emocionó a todos. El ícono del rock nacional que murió este viernes a los 77 años, grabó un mensaje dedicado al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi que nunca envió. Así fue revelado por un periodista.
El Indio Solari, el ícono del rock nacional que murió este viernes a los 77 años, grabó un mensaje dedicado al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi que nunca envió
El Indio Solari emocionó a todos. El ícono del rock nacional que murió este viernes a los 77 años, grabó un mensaje dedicado al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi que nunca envió. Así fue revelado por un periodista.
El periodista Hernán Castillo reprodujo en el programa Y Ya Lo Ve del streaming Love/St el mensaje del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire acondicionado para Leo Messi. "Lionel, compatriota. Habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo han tenido una destreza inimaginable", comenzó diciendo.
"Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida". "Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso", soltó en el cierre en un claro guiño a la Copa del Mundo de este año en Estados Unidos, México y Canadá.
Luego Castillo dijo: "El Indio no se animó a mandárselo. Y Martín, que es muy amigo del Indio, me lo había mandado a mí, a ver si yo se lo mandaba (a Messi) sin que el Indio supiera. Y después medio como que me dijo: ‘No, no, no, no hagamos eso, porque capaz que se enoja y no va a querer, y se va a enojar', porque él se lo hizo y después no se animó a mandárselo. Lo hizo hace un mes, un mes y medio".
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se despidió este viernes del Indio Solari por medio de su cuenta personal de Instagram.
"Siempre en nuestros corazones. QEPD", dijo el capitán del Inter Miami, Lionel Messi en una historia de Instagram para recordar a uno de los músicos más influyentes del país.