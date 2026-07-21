El caso de la boa desaparecida que tomaba sol en la terraza tomó un giro inesperado

Luego de la difusión del caso del animal, el hombre expuso: “Se me fue de las manos. Sin querer la historia tomó mucho vuelo. Me quiero comunicar para traer tranquilidad”.

Según explicó a este medio, el objetivo de la campaña era “darle algo visibilidad y un giro publicitario con nuevos carteles” en los que ofrecía su trabajo como paseador de perros, algo que por el momento no resultó.

Luego de que se haya conocido de que se trató de una falsedad, varios usuarios de “X” expusieron su enojo: “Quiero encontrar a quien inventó que se le perdió una boa de 3 metros en Colegiales, que tuvo a medio barrio con ventanas cerradas y mascotas encerradas”.

¿Problemas con la justicia por la boa desaparecida?

Por el momento no trascendió si el hombre recibió alguna sanción o notificación por parte de la Justicia, pero sí el Ministerio Público Fiscal podría tomar cartas en el asunto debido a que el episodio provocó una alarma pública que se replicó en varios lugares.

A su vez, se recuerda que la tenencia de especies silvestres o exóticas en la Ciudad de Buenos Aires está prohibida, de acuerdo con la Ley 22.421.