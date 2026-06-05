El misterio y el dolor en torno a la muerte de Carlos Alberto Indio Solari empezaron a encontrar las primeras respuestas científicas. Tras la conmoción nacional provocada por el fallecimiento de un ícono del rock argentino a los 77 años, el primer informe de la autopsia arrojó luz sobre las causas de su deceso, derribando diversas especulaciones.
Los resultados preliminares de la autopsia al Indio Solari revelaron que sufrió un ACV
El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría sido un Accidente Cerebrovascular de carácter no traumático. El Indio Solario (77) tenía Parkinson
Según confirmaron fuentes judiciales vinculadas a la investigación, el procedimiento forense comenzó formalmente a las 15.45 de este viernes. El equipo de profesionales médicos dictaminó de forma preliminar que la causa de muerte del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría sido un Accidente Cerebrovascular (ACV) de carácter no traumático.
El examen forense resultó clave para desestimar hipótesis apresuradas respecto al escenario del hallazgo. El cuerpo del músico fue encontrado sin vida en su mítica residencia de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, más precisamente "en las cercanías de una pileta interna" que poseía la vivienda.
Dado que Solari padecía Parkinson desde hacía aproximadamente una década -enfermedad que él mismo denominó públicamente como "el Míster"-, existía temor sobre un posible accidente doméstico.
Sin embargo, los peritos fueron categóricos: el intérprete "no se habría ahogado ni tragó agua", confirmando que el colapso neurológico ocurrió de manera previa e independiente del lugar donde quedó tendido.
De todos modos, el cuerpo médico no descartó la realización de estudios complementarios e histopatológicos en los próximos días para aportar precisiones definitivas.
La vigilia ricotera: de Parque Leloir a una Plaza de Mayo colmada
Mientras la morgue judicial avanzaba con las pericias, la conmoción social se trasladó de inmediato a los espacios públicos de todo el país, siguiendo una cobertura minuto a minuto reflejada en portales nacionales.
El búnker del Indio en Ituzaingó comenzó a poblarse de banderas, velas y cartas de agradecimiento, transformando las afueras de la propiedad en un santuario improvisado.
Sin embargo, el epicentro del dolor colectivo se trasladó rápidamente a la Ciudad de Buenos Aires. Una convocatoria espontánea a través de redes sociales e impulsada por diversas agrupaciones de fanáticos transformó la histórica Plaza de Mayo en el escenario de un "pogo" silencioso y cargado de lágrimas. Miles de seguidores de varias generaciones marcharon hacia el centro porteño portando remeras, pasacalles y cantando las estrofas de los himnos de Los Redondos.
La movilización en Plaza de Mayo adquirió un fuerte componente de vigilia ante la incertidumbre reinante por el lugar definitivo de la despedida que se realizará este sábado.
El gobierno nacional, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya descartó formalmente el uso del Congreso por razones de infraestructura y seguridad. Ante esta negativa, la multitud concentrada frente a la Casa Rosada hizo sentir su reclamo para que las autoridades garanticen un espacio público a la altura de la magnitud del artista admirado por diferentes generaciones atravesadas por todas las clases sociales.