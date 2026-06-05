Los resultados preliminares de la autopsia al Indio Solari revelaron que sufrió un ACV

Dado que Solari padecía Parkinson desde hacía aproximadamente una década -enfermedad que él mismo denominó públicamente como "el Míster"-, existía temor sobre un posible accidente doméstico.

Sin embargo, los peritos fueron categóricos: el intérprete "no se habría ahogado ni tragó agua", confirmando que el colapso neurológico ocurrió de manera previa e independiente del lugar donde quedó tendido.

De todos modos, el cuerpo médico no descartó la realización de estudios complementarios e histopatológicos en los próximos días para aportar precisiones definitivas.

indio solari plaza de mayo La histórica Plaza de Mayo se transformó en el escenario de un "pogo" silencioso y cargado de lágrimas tras la partida del Indio Solari. Foto: Noticias Argentinas

La vigilia ricotera: de Parque Leloir a una Plaza de Mayo colmada

Mientras la morgue judicial avanzaba con las pericias, la conmoción social se trasladó de inmediato a los espacios públicos de todo el país, siguiendo una cobertura minuto a minuto reflejada en portales nacionales.

El búnker del Indio en Ituzaingó comenzó a poblarse de banderas, velas y cartas de agradecimiento, transformando las afueras de la propiedad en un santuario improvisado.

Sin embargo, el epicentro del dolor colectivo se trasladó rápidamente a la Ciudad de Buenos Aires. Una convocatoria espontánea a través de redes sociales e impulsada por diversas agrupaciones de fanáticos transformó la histórica Plaza de Mayo en el escenario de un "pogo" silencioso y cargado de lágrimas. Miles de seguidores de varias generaciones marcharon hacia el centro porteño portando remeras, pasacalles y cantando las estrofas de los himnos de Los Redondos.

La movilización en Plaza de Mayo adquirió un fuerte componente de vigilia ante la incertidumbre reinante por el lugar definitivo de la despedida que se realizará este sábado.

El gobierno nacional, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya descartó formalmente el uso del Congreso por razones de infraestructura y seguridad. Ante esta negativa, la multitud concentrada frente a la Casa Rosada hizo sentir su reclamo para que las autoridades garanticen un espacio público a la altura de la magnitud del artista admirado por diferentes generaciones atravesadas por todas las clases sociales.