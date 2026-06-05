Las 10 mejores frases del Indio Solari, leyenda del rock argentino

Si algo distingue la inmensa trayectoria del Indio, es justamente el impacto de sus frases, que hoy se lucen en banderas, tatuajes y en el hablar de miles de argentinos. Con una lírica profunda, a veces críptica y enigmática, pero en ocasiones directa como un cachetazo, sus palabras continúan latiendo con fuerza en cada guitarra y en el corazón de un público fiel que hoy despide a su máximo referente.

Las 10 mejores frases del Indio Solari (sabiendo que son más)

"El lujo es vulgaridad" (Un poco de amor francés)

"De esa miel no comen las hormigas" (Un poco de amor francés)

"Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón" (El pibe de los astilleros)

"Cuando la noche es más oscura se viene el día en tu corazón" (Juguetes perdidos)

"No calentás la misma cama por dos noches" (La Hija del Fletero)

"El que abandona no tiene premio" (Promesa de Shangai)

"Vivir solo cuesta vida" (Ropa Sucia)

"Ya sufriste cosas mejores que estas" (Un ángel para tu soledad)

"La suerte del principiante no puede fallar" (Un ángel para tu soledad)

"El futuro llegó hace rato" (Todo un palo)

indio solari- skay beilinson El Indio Solari y Skay Beilinson en tiempos de Los Redondos. Foto: archivo

Por supuesto que son más, muchas más. Hay para todo gusto.