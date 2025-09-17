SHEIN: Cómo ahorrar un 30% en la compras en el exterior

SHEIN APP Shein es una de las plataformas más usadas en Argentina para realizar compras en el exterior.

Para poder pagar menos en cada compra y que no impacte en la suma del impuesto Percepción a cuenta de Ganancias (30%) que realiza ARCA de forma anual, se recomienda realizar la compra desde una billetera virtual y configurar el pago directamente desde la aplicación de Shein. Esto evita que la compra se realice en pesos, impacte en los impuestos y se cobre un 30% extra.

Además, otras personas aseguran que lo mejor es anular el débito automático y realizar el pago directamente con los dólares de la cuenta corriente del banco para que tome el valor oficial del dólar al momento de hacerlo.

Por otro lado, para seguir ahorrando dinero en las compras de Shein, se recomienda aprovechar los cupones de descuentos y bonos que la página asiática lanza todos los días apenas se ingresa en la app. En algunas ocasiones se ofrecen descuentos del 20% si se superan montos de 100 mil pesos.

Shein también ofrece descuentos gracias a sus puntos. Si uno ingresa en la aplicación todos los días y hace check-in, la misma plataforma va brindando puntos, los cuales equivalen a descuentos en dólares estadounidenses. De esta manera, al momento de realizar una compra, se pueden intercambiar esos puntos por descuentos de dinero.

Otra opción es instalar extensiones en el teléfono celular como "SHEIN Cuponfinder", las cuales sirven para buscar automáticamente los mejores cupones disponibles al momento de pagar.

Embed - CÓMO AHORRAR en SHEIN + 10 Tips ¡ROPA CASI GRATIS en 2025!

Un informe realizado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) asegura que los pedidos realizados en tiendas como Shein y Temu han crecido notablemente. Se han registrado compras de más de 1.572 millones de dólares en ropa extranjera durante los primeros cinco meses de 2025.