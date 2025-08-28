Al ampliar la mirada a los últimos dos años, el panorama se agrava: 7 de cada 10 empresas vieron reducir sus ventas, con una caída promedio del -21% en relación con el primer trimestre de 2023.

maquina de coser ropa La industria textil argentina es crucial para la estabilidad macroeconómica vía impacto en la balanza de pagos, además de sus muchas otras cualidades, como su rol en el empleo y el desarrollo federal

El 50% de las empresas redujo su nivel de producción frente al año pasado, con un descenso promedio del -3%. En comparación con el primer trimestre de 2023, 3 de cada 4 empresas presentan caídas, con una merma promedio del 20%.

Además, el 72% de las empresas indicó haber tomado medidas que afectaron a sus empleados desde fines de 2023 hasta marzo de 2025. En particular, 6 de cada 10 empresas redujeron su plantilla de trabajadores en ese período, marcando una clara contracción del empleo industrial a nivel federal.

Las importaciones en Argentina han ocupado un gran lugar, en el primer semestre de 2025 alcanzaron 189.819 toneladas y 828 millones de USD. Esto representa un aumento del +101% interanual en cantidades y +58% en valores

Proyecto de ley

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria presentó un posible proyecto de ley en el cual informan que Shein y Temu generan un severo impacto ambiental y genera ropa confeccionada con materiales de baja calidad, bajo condiciones de trabajo esclavo. A esto se le suma que las telas pueden contener sustancias tóxicas para la salud humana.

Además, las telas al ser de mala calidad generan una gran cantidad contaminación ambiental por la cantidad de desechos que se genera de toda la ropa comprada.

SHEIN Promover, desarrollar y fortalecer la industria textil es fundamental para contribuir directamente a la estabilidad económica y cambiaria del país

En su comunicado añaden que se trata de una competencia desleal, de importación sin impuestos, lo que genera perdida del empleo argentino, debilitamiento del entramado productivo y un sistema de fuga de divisas.

Se resalta que la integración de Argentina al mundo es indispensable, pero esta tiene que ser con los controles adecuados y los impuestos correspondientes.