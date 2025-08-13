top shwin

En Turquía, un médico que la atendió le sugirió que la quemadura podría deberse a una reacción entre la tela, el sol y el cloro de la pileta. De regreso en su país, otro profesional le dio antibióticos y cremas para aliviar el daño.

Diagnóstico y preocupación

La joven confesó: "Lo peor no es solo el dolor, sino la forma que tiene. Parece que estoy usando una remera para siempre. Me da miedo que me quede una cicatriz para toda la vida".

Soraya decidió hacer pública su experiencia para advertir a otros sobre los riesgos de comprar ropa barata por internet. "Mucha gente compra ahí para los chicos, y la piel de los nenes es mucho más sensible. No quiero imaginar si esto le pasaba a un nene".

quemadura top shein

Desde Shein confirmaron que esta es la primera denuncia de esta naturaleza y que, en un acto preventivo, retiraron el producto de la página web mientras se investiga el caso. "Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros productos y trabajamos con laboratorios internacionales para cumplir con los estándares", afirmaron en un comunicado.

Soraya, quien había organizado sus vacaciones de manera ilusoria, acabó experimentando una pesadilla. "Me arruinó el final del viaje. No voy a volver a comprar nada en Shein", sentenció.