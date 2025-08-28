maicena La maicena puede ser tu mejor aliada para eliminar manchas de grasa en zonas como un sofá, un sillón o una alfombra y hasta ropa

Hoy vamos a desvelar un truco con maicena que nos pueden resultar de lo más útiles en nuestro día a día, todos ellos ajenos al uso gastronómico, ya que es un producto natural con un gran poder absorbente.

En este sentido, cuando se aplica sobre una mancha fresca de grasa, actúa como una esponja que retira el exceso de aceite de la tela sin dañarla. Por eso, se ha convertido en uno de los trucos más populares en la limpieza del hogar.

Paso a paso para quitar manchas de grasa con maicena

El 75 % del maíz se compone de almidón seco, de esta se elabora la maicena. Aunque a menudo se ignora, el almidón de maíz tiene un amplio uso industrial. Por ejemplo, se usa en detergentes biodegradables, en la producción de tensioactivos, plásticos, poliuretanos y resinas; como aditivo base para la fabricación de hormigón, yesos y aislamientos, así como en la industria farmacéutica como excipiente.

truco casero maicena manchas grasa

Además, de sus miles de usos, te contamos como usarla para eliminar una mancha de forma rápida y efectiva:

Seca el exceso de grasa: si la mancha está reciente, coloca un papel absorbente encima para retirar lo superficial.

si la está reciente, coloca un papel absorbente encima para retirar lo superficial. Aplica maicena en seco: cubre toda la mancha con una capa generosa de maicena .

cubre toda la con una capa generosa de . Deja actuar: espera entre 30 minutos y 1 hora para que el almidón absorba la grasa.

espera entre 30 minutos y 1 hora para que el almidón absorba la grasa. Cepilla o sacude la tela: retira la maicena con un cepillo suave o sacudiendo la prenda.

retira la con un cepillo suave o sacudiendo la prenda. Lava normalmente: coloca la prenda en el lavarropas o lávala a mano con jabón neutro.

Este truco casero es ideal para ropa de algodón, jeans, manteles y hasta tapizados. Sin embargo, si se trata de telas delicadas como seda o lana, conviene hacer una pequeña prueba en un sector poco visible antes de aplicarlo en toda la mancha.