Las manchas de grasa suelen ser de las más difíciles de quitar, especialmente cuando caen sobre ropa, manteles o telas delicadas. Sin embargo, existe un truco casero, económico y muy efectivo que puede salvar tus prendas favoritas: usar maicena.
Gracias a su textura, similar a la del talco, y a sus propiedades, la maicena puede sernos de utilidad para diversas tareas del hogar.
La maicena, también conocida como almidón de maíz, fécula de maíz o harina de maíz, es un producto que solemos encontrar en la cocina. Normalmente, se usa como espesante para las comidas, aunque con ella también se puede hacer jarabe y azúcar.
Hoy vamos a desvelar un truco con maicena que nos pueden resultar de lo más útiles en nuestro día a día, todos ellos ajenos al uso gastronómico, ya que es un producto natural con un gran poder absorbente.
En este sentido, cuando se aplica sobre una mancha fresca de grasa, actúa como una esponja que retira el exceso de aceite de la tela sin dañarla. Por eso, se ha convertido en uno de los trucos más populares en la limpieza del hogar.
El 75 % del maíz se compone de almidón seco, de esta se elabora la maicena. Aunque a menudo se ignora, el almidón de maíz tiene un amplio uso industrial. Por ejemplo, se usa en detergentes biodegradables, en la producción de tensioactivos, plásticos, poliuretanos y resinas; como aditivo base para la fabricación de hormigón, yesos y aislamientos, así como en la industria farmacéutica como excipiente.
Además, de sus miles de usos, te contamos como usarla para eliminar una mancha de forma rápida y efectiva:
Este truco casero es ideal para ropa de algodón, jeans, manteles y hasta tapizados. Sin embargo, si se trata de telas delicadas como seda o lana, conviene hacer una pequeña prueba en un sector poco visible antes de aplicarlo en toda la mancha.