Usando una papa cortada por la mitad, aprendé a eliminar las manchas de la piel

Media papa cruda y pelada.

1 cucharadita de miel (opcional)

Papa cruda

El primer paso es rallar la papa cruda y mezclarla con la cucharadita de miel. Aplica la mezcla casera en tu piel, haciendo hincapié en las zonas donde tienes manchas.

Deja actuar la mezcla en la piel durante unos 15 o 20 minutos, y luego enjuaga con agua fría. Este método se puede realizar en la piel dos veces por semana como mucho.

Es importante destacar que esta mezcla debe realizarse en el momento y ser usada rápidamente. No te aconsejamos preparar la mezcla y almacenarla por varios días antes de su uso, ya que la papa cruda puede llegar a llenarse de hongos, moho y mal olor.

Piel La papa cruda sirve para eliminar las manchas del rostro.

¿Qué beneficios le brinda la papa cruda a la piel?

La papa cruda sirve para unificar el tono de la piel, y esto se debe a la presencia de ácido azelaico y la vitamina C, los cuales reducen la pigmentación y desvanecen manchas.

El sitio web Mejor con Salud asegura que la papa cruda cuenta con propiedades antiinflamatorias y calmantes que alivian irritaciones, quemaduras y acné, mientras que su contenido de almidón y vitaminas hidrata profundamente la piel y mejora su elasticidad.

También podemos mencionar que la papa cruda es un gran antioxidante natural que protege la piel contra el daño celular y el envejecimiento prematuro.

Por último, es importante destacar que la papa cruda contiene ácidos, los cuales actúan como un exfoliante suave, eliminando las células muertas de la piel y revelando una tez más brillante.