¿Cómo hacer el maquillaje acuarela?

Este maquillaje utiliza pigmentos suaves y difuminados que parecen fundirse con la piel. En lugar de capas pesadas, se trata de bordes difuminados y colores mezclados etéreos y suaves en ojos, labios y mejillas.

Maquillaje acuarela (2) Maquillaje acuarela, la tendencia para la temporada primavera-verano 2025. Fuente: Gentileza AVON

Este estilo de maquillaje es fácil de realizar, y además representa una forma más delicada y sutil de incorporar bonitos tonos rosa, lila y azul bebé. La clave está en preparar correctamente la piel con crema hidratante, una base de textura ligera, y sombras de ojos en tonos pasteles, los cuales deben difuminarse en el párpado.

También puedes sumar colorete, tintas o rubor en tonos claros, y labiales rosados con efecto gloss.

¿Cuándo será la nueva edición del Buenos Aires Fashion Week?

Del 28 de agosto al 5 de septiembre se realizará una nueva edición de Buenos Aires Fashion Week. Se trata de uno de los eventos de moda más importantes de Argentina, el cual reúne a talentos del diseño, las marcas consagradas y propuestas de vanguardia, que marcan tendencia en la industria de la moda, para presentar sus colecciones para esta temporada.

Por tercer año consecutivo, la marca Avon estará presente en las pasarelas como maquillaje oficial del evento, reafirmando un compromiso que deja un legado claro: una belleza libre de estereotipos, más democrática e inclusiva.

En esta edición la marca junto con Guadalupe Barreto, Key Makeup Artist de Avon en BAFWEEK, presentarán una propuesta inspirada en las clásicas pinturas con acuarela, creando una propuesta artística a todo color bajo la tendencia Acuarela Bloom.

12 marcas se presentarán en pasarela: Revolver, Gusmán, Blue Sheep, Bestia, Bolivia, Sadaels, Vanesa Krongold, Heidi Clair, María Cher, Bowen, Portsaid y la Unión Europea junto a la Universidad de Palermo.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.