Cómo afinar el rostro y lucir más delgada usando solo dos productos de maquillaje

El primer paso será aplicar en todo el rostro una base de maquillaje que sea fluida y de baja cobertura. De esta manera la piel no quedará pesada.

A continuación deberás hacer lo que se conoce como contouring usando un bronzer que sea al menos 2 tonos más oscuros que tu piel. La idea es marcar con este tono más oscuro tus pómulos en primer lugar, para ganar profundidad. Tendrás que conseguir un acabado uniforme en la piel, donde la base se mezcle con el bronzer.

Embed - Contouring para principiantes | LA MAGIA DEL CONTOURING | happysunnyflowers

El bronzer debe ser aplicado en zonas del rostro como la mandíbula (en la línea del hueso) y en la nariz (a los costados del tabique). Si tu nariz es muy gruesa, con este truco podrás hacerla lucir más finita.

Si extiendes el bronzer desde la mandíbula hacia el cuello, conseguirás alargar esta zona del cuerpo y disimular la papada.

Resaltar rasgos

A continuación, deberás resaltar zonas del rostro como la punta de la nariz, debajo de las cejas, la zona del lagrimal del ojo, centro del mentón, centro de la frente, arriba de los cachetes o pómulos. Este paso se realiza con un corrector más claro o con un iluminador en polvo o en crema.

Resto del rostro

El siguiente paso será maquillar las cejas, los ojos (incluídas las pestañas), e ir hidratando los labios.

Aplica el rubor desde la zona alta de las mejillas simulando un trazo diagonal hacia la sien para conseguir un efecto más estilizado.

Una vez que hayas maquillado todo tu rostro, podrás sellarlo con polvo traslúcido. También puedes recurrir a los polvos bronceadores para sellar las zonas que has contorneado para potenciarlas más.

Maquillaje rostro La técnica del contouring ayuda a afinar el rostro.

Luego podrás maquillar tus labios con el labial que más te guste. Si quieres que tus labios se vean más voluminosos y grandes, te aconsejamos usar un gloss.