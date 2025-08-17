Inicio Belleza Labios
Cómo conseguir unos labios más gruesos y voluminosos usando solamente 2 ingredientes

Mezclando tan solo 2 ingredientes que seguro tienes en tu cocina, podrás crear una pasta para lucir unos labios más gruesos

Paula Alonso
Gracias a simples trucos de maquillaje podemos cambiar y modificar algunos rasgos faciales y en cuestión de minutos. Uno de estos trucos consiste en agrandar los labios y hacerlos lucir mucho más voluminosos usando tan solo 2 ingredientes.

¿Cómo conseguir unos labios más gruesos y voluminosos?

Ingredientes

  • 1 cucharada de miel natural
  • 1 cucharada de canela
El primer paso para poder conseguir unos labios más gruesos y voluminosos es colocar en un recipiente limpio los dos ingredientes. Mezcla bien con la ayuda de una cuchara hasta conseguir una pasta homogénea.

A continuación, aplica esta pasta homogénea en tus labios haciendo movimientos circulares con los dedos. Deja que la mezcla actúe por unos 10 minutos. Retira con abundante agua fría y listo.

Para ver cambios más visibles y duraderos, es mejor repetir el proceso varias veces cuando desees que tus labios carnosos se destaquen. Además de exfoliarlos y cuidarlos en todo momento.

¿Cómo exfoliar los labios de manera natural?

Ingredientes

  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharada de aceite de oliva

El primer paso para realizar este exfoliante casero es mezclar el azúcar con el aceite hasta obtener una pasta similar a arena gruesa. A continuación, aplica la mezcla en tus labios frotando con cuidado. Siempre se aconseja realizar movimientos circulares. Esto ayudará a que la piel muerta se elimine. Enjuaga con agua tibia.

Para finalizar, aplica una crema hidratante o bálsamo para labios. Te aconsejamos realizar estos pasos una vez por semana.

Es importante aclarar que no hay que abusar de los exfoliantes (sean estos caseros o comprados), ya que puedes resecar los labios o incluso lastimarlos si eres muy bruta con su manipulación.

También te aconsejamos (para evitar que los labios se sequen), aplicar manteca de cacao o un bálsamo todos los días, y beber agua (al menos 2 litros por día).

