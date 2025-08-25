Muchas personas prefieren recurrir a las preparaciones o mezclas caseras para poder corregir algunos "problemas" estéticos como la piel seca, las arrugas o incluso los labios finos.
En la siguiente nota te enseñaremos a realizar una preparación casera para agrandar los labios y volverlos más gruesos y carnosos sin tener que recurrir al bótox.
Ingredientes
Todo lo que tienes que hacer es colocar en un bowl o recipiente pequeño la cucharada de aceite de oliva junto con la media cucharada de canela en polvo. Mezcla bien y aplica en los labios con la ayuda de un hisopo o bastón de algodón.
Deja actuar esta mezcla en los labios por unos 3 minutos y luego retira con un disco de algodón y un poco de agua. En caso de no tener aceite de oliva, puedes mezclar la canela en polvo con una cucharada de aceite de coco derretido.
Estos son los principales beneficios que le brinda la canela a la piel y a los labios: