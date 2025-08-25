Protector solar El protector solar debe ser aplicado incluso en invierno.

Un protector solar de textura liviana y ligera ayuda a que los poros de la piel no se tapen, y además nos permiten aplicar arriba del mismo maquillaje como base o corrector de ojeras sin que la piel quede pesada.

"En la actualidad, los pacientes buscan protectores solares livianos, que se absorban de forma inmediata y puedan incluir de forma simple en su día a día. Productos híbridos, que no solo protejan la piel del sol, sino que también tengan la función de tratamiento", sostiene Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga para La Roche-Posay.

En ese sentido, los protectores solares con base de sérum están marcando una nueva generación de productos para el cuidado de la piel. Productos de este tipo ofrecen una protección integral contra los daños ocasionados por los rayos UV, mientras que brinda otros beneficios para la piel, como hidratación, acción antioxidante y corrección de tono.

Un ejemplo de un protector solar de textura liviana es el nuevo lanzamiento de la marca La Roche-Posay con el Anthelios UV Air, el cual posee una innovadora fórmula: un 50% con base de serum, y está enriquecida con potentes activos como ácido hialurónico, niacinamida, Airlicium, vitamina E y agua termal.

Protector solar (3) La Roche-Posay con el Anthelios UV Air es un ejemplo de un protector solar fluído.

Esta combinación asegura una muy alta protección SPF50+ contra la fotocontaminación y los rayos UV, al tiempo que nutre y cuida la piel en profundidad, brindando 16 hs de acción antioxidante, 24 hs de hidratación y 16 hs de efecto matificante y control de grasa.

*Diario UNO no mantiene relación comercial con ninguna de las marcas mencionadas en la nota.