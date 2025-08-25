Un sobrecito de gelatina es suficiente para crear esta mascarilla casera para la cara

Semillas de lino

1 litro de agua

Un sobrecito de gelatina

Arrugas y piel.png Gracias a esta mascarilla casera podrás reducir la apariencia de las arrugas.

El paso a paso de esta mascarilla es muy sencillo, solo tienes que cocinar en una olla con 1 litro de agua media taza de semillas de lino. Cuando las semillas adquieran una textura gelatinosa, añade un sobrecito de gelatina y mezcla bien.

Te aconsejamos buscar gelatina que sea sin sabor ni colorante. Lleva la mezcla a la heladera y espera a que esté bien fría antes de aplicar en el rostro. El proceso de aplicación de esta mascarilla puede ser algo engorroso, pero quienes la han realizado y usado aseguran que el resultado compensa.

Embed - Hicimos el trend de la mascarilla de linaza para efecto botox!!! Receta: - 3 tazas de semillas de linaza. (La consigues en cualquier súper) - 1/2 taza de agua - Dejar enfriar antes de aplicarla en la cara - Dejar en la cara secar 30 minutos hasta que se seque y sientas dura la mascarilla TIPS: - Puedes quitarle las semillas con colador, pero no importa si no las quitas, es para efectos de comodidad. - Puedes meterla a un frasco, meterla al refri y usarla por 30 días sin problema. - La puedes usar en el cabello igualmente y te hidratará muchísimo Beneficios de la linaza: - Humecta y fortalece la piel - Ayuda en la cicatrización y marcas de acné - Contribuye a producir colágeno - Brinda elasticidad a la piel - Ayuda al anti envejecimiento - Es un antioxidante - Tiene propiedades desinflamatorias Compártenos si la haces y como la sientes en tu piel!!! #beautytips #botoxnatural #linaza #linazaparalapiel #trend #productosnaturalesyorgánicos @marahcollection Hicimos el trend de la mascarilla de linaza para efecto botox!!! Receta: - 3 tazas de semillas de linaza. (La consigues en cualquier súper) - 1/2 taza de agua - Dejar enfriar antes de aplicarla en la cara - Dejar en la cara secar 30 minutos hasta que se seque y sientas dura la mascarilla TIPS: - Puedes quitarle las semillas con colador, pero no importa si no las quitas, es para efectos de comodidad. - Puedes meterla a un frasco, meterla al refri y usarla por 30 días sin problema. - La puedes usar en el cabello igualmente y te hidratará muchísimo Beneficios de la linaza: - Humecta y fortalece la piel - Ayuda en la cicatrización y marcas de acné - Contribuye a producir colágeno - Brinda elasticidad a la piel - Ayuda al anti envejecimiento - Es un antioxidante - Tiene propiedades desinflamatorias Compártenos si la haces y como la sientes en tu piel!!! #beautytips #botoxnatural #linaza #linazaparalapiel #trend #productosnaturalesyorgánicos Glowing Sea - Muspace Lofi

¿Qué beneficios le brinda la gelatina a la piel?