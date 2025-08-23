La mascarilla casera que lleva cuatro ingredientes y es oro para tu pelo

pelo graso.jpg Si quieres mejorar la apariencia del cabello graso, prueba esta mascarilla casera. Imagen: archivo

La mascarilla casera recomendada para el cabello graso

Dos kiwis maduros.

maduros. Zumo de un limón o vinagre.

Una cucharada de miel.

Dos cucharadas de yogur.

Muchos no lo saben, pero el kiwi, además de introducirse diariamente en tu dieta, se puede utilizar para preparar una mascarilla casera para el pelo, para aplicar antes del lavado.

Para preparar esta receta tienes que quitar la cáscara de dos kiwis maduros y cortarlos en trozos, para luego disponerlos en una procesadora. Después, agrega jugo de un limón o cuatro cucharadas de vinagre, una cucharada de miel y dos cucharadas de yogur natural sin sabor.

rodajas de kiwi El ingrediente estrella de este tratamiento casero es el kiwi. Imagen: Freepik

Procesa todos los ingredientes hasta formar una preparación homogénea, y si no tienes licuadora puedes pisar con un tenedor, hasta unir. Luego, aplica la mascarilla casera en el pelo seco o húmedo, masajeando suavemente con la yema de los dedos.

Deja actuar durante 30 minutos y enjuaga con agua tibia o fría. Lava tu melena como de costumbre, con el shampoo y acondicionador que utilizas comúnmente. Puedes aplicar esta mascarilla una vez por semana o cada 15 días para aprovechar sus beneficios y purificar tu cabellera.

Si tienes alergias o piel sensible, consulta con un profesional antes de aplicar esta mascarilla casera.