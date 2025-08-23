Inicio Sociedad Mascarilla casera
Trucos de belleza

La mascarilla casera que lleva cuatro ingredientes y es oro para tu pelo

Si quieres una melena sedosa y con apariencia limpia, prueba esta mascarilla casera. Lleva ingredientes económicos y es una solución efectiva para el pelo graso

Paula García
Por Paula García [email protected]
Consigue un pelo hermoso con esta mascarilla casera. Imagen: Freepik

Consigue un pelo hermoso con esta mascarilla casera. Imagen: Freepik

En el caso de que hayas probado múltiples productos para mejorar la apariencia del pelo graso, pero nada ha funcionado, es momento de probar una alternativa diferente. Una mascarilla casera puede ser la solución para darle vida a un cabello maltratado graso, sin necesidad de gastar en peluquería.

Muchos ingredientes que tienes en la cocina de casa, son perfectos para preparar tratamientos caseros para el pelo. Desde plátano y aguacate, hasta aloe vera, café o miel, cada uno aporta nutrientes diferentes para fortalecer la melena, y resultan una alternativa natural y económica a los productos comerciales para el cuidado del cabello.

Mejoran el brillo y el aspecto del pelo, aportan hidratación, así como también pueden ayudar a combatir el frizz o encrespamiento. La clave es elegir los ingredientes adecuados, por eso en esta nota te enseñamos qué necesitas y el paso a paso para preparar una mascarilla casera que es oro puro para tu pelo.

pelo graso.jpg
Si quieres mejorar la apariencia del cabello graso, prueba esta mascarilla casera. Imagen: archivo

Si quieres mejorar la apariencia del cabello graso, prueba esta mascarilla casera. Imagen: archivo

La mascarilla casera recomendada para el cabello graso

  • Dos kiwis maduros.
  • Zumo de un limón o vinagre.
  • Una cucharada de miel.
  • Dos cucharadas de yogur.

Muchos no lo saben, pero el kiwi, además de introducirse diariamente en tu dieta, se puede utilizar para preparar una mascarilla casera para el pelo, para aplicar antes del lavado.

Para preparar esta receta tienes que quitar la cáscara de dos kiwis maduros y cortarlos en trozos, para luego disponerlos en una procesadora. Después, agrega jugo de un limón o cuatro cucharadas de vinagre, una cucharada de miel y dos cucharadas de yogur natural sin sabor.

rodajas de kiwi
El ingrediente estrella de este tratamiento casero es el kiwi. Imagen: Freepik

El ingrediente estrella de este tratamiento casero es el kiwi. Imagen: Freepik

Procesa todos los ingredientes hasta formar una preparación homogénea, y si no tienes licuadora puedes pisar con un tenedor, hasta unir. Luego, aplica la mascarilla casera en el pelo seco o húmedo, masajeando suavemente con la yema de los dedos.

Deja actuar durante 30 minutos y enjuaga con agua tibia o fría. Lava tu melena como de costumbre, con el shampoo y acondicionador que utilizas comúnmente. Puedes aplicar esta mascarilla una vez por semana o cada 15 días para aprovechar sus beneficios y purificar tu cabellera.

Si tienes alergias o piel sensible, consulta con un profesional antes de aplicar esta mascarilla casera.

Temas relacionados:

Te puede interesar