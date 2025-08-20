Celebra su día: el truco para que las papas fritas queden crujientes por fuera y blandas por dentro

papas fritas (1) Las papas fritas son una de las comidas más populares en el mundo y pueden ser el acompañamiento ideal para cualquier tipo de receta

El truco para unas papas fritas crujientes por fuera y blandas por dentro

La técnica es muy sencilla: al momento de calentar el aceite en la sartén o freidora, se recomienda añadir una cucharadita de harina común. Esto genera una ligera capa que ayuda a sellar las papas al entrar en contacto con el aceite, logrando que el exterior quede extra crujiente, mientras que el interior se mantiene suave y tierno.

Este truco es utilizado por algunos cocineros caseros y chefs callejeros, pero no es muy difundido, por eso se considera un secreto de cocina. Lo mejor es que no altera el sabor de la papa, solo mejora la textura y evita que absorba demasiado aceite.

Sin embargo, otros consejos adicionales para unas papas fritas perfectas pueden mejorar tu receta:

Usar papas firmes, preferentemente variedades para freír.

firmes, preferentemente variedades para freír. Secarlas bien con un paño antes de ponerlas en el aceite.

Freír en dos pasos: primero a fuego medio para cocinarlas, luego a fuego fuerte para dorarlas.

No sobrecargar la sartén, ya que baja la temperatura del aceite.

cocinar papas fritas (1) Hoy en el Día Mundial de las papas fritas probá este truco para que queden perfectas: poner harina en el aceite

Día Mundial de la Papa Frita

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha que rinde homenaje a este alimento que conquistó paladares en todo el planeta. A diferencia de muchos días conmemorativos, que suelen honrar a una persona, un acontecimiento histórico o un logro específico, el origen del Día Mundial de las papas fritas es desconocido. No se sabe quién ni por qué proclamó esta celebración, pero con el tiempo se popularizó en distintos países como una excusa para rendir homenaje a uno de los alimentos más consumidos y queridos del mundo.

En Argentina, acompañan desde un asado hasta una milanesa, y en otros países forman parte de platos típicos como las fish and chips en Inglaterra o las poutines en Canadá. Hoy es la excusa perfecta para preparar unas papas caseras aplicando este truco de la harina y disfrutarlas bien doradas y crocantes.