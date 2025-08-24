Cómo curar o quitar las manchas blancas en las uñas

¿Cómo curar o eliminar las manchas blancas en las uñas?

Lamentablemente no existe un tratamiento rápido y específico para eliminar las manchas blancas en las uñas. Estas suelen desaparecer con el tiempo a medida que crece la uña. Sin embargo, el uso de suplementos vitamínicos con vitamina B12, zinc, hierro o calcio puede ser de ayuda si la causa es un déficit nutricional.

Una forma de ayudar a que la mancha blanca desaparezca de la uña es hidratando las mismas. Lo mejor es usar un hidratante en las manos y en las uñas, como por ejemplo crema o aceites nutritivos con vitamina E. De esta manera, tus uñas se mantendrán fuertes y sanas, y podría reducir la apariencia de manchas blancas.

Manchas uñas Las manchas blancas en las uñas desaparecen con el tiempo.

Por otro lado se recomienda untar las uñas todos los días con aceite del árbol de té o aceite de naranja. Solo tienes que mezclar algunas gotas de aceites esenciales con un aceite portador como el aceite de oliva y luego frotar el aceite en las uñas de los dedos. Debes dejarlas mojadas con aceite de naranja por unos 45 minutos mientras que con el aceite del árbol de té por 15 a 20 minutos y luego retirarlo con agua.