Cómo curar o quitar las manchas blancas en las uñas

¿Algunas vez has notado que las uñas de tus manos tienen manchas blancas?. En la siguiente nota te diremos por qué aparecen esas uñas y cómo se pueden eliminar en poco tiempo.
Estas manchas blancas en las uñas reciben el nombre de leuconiquia, y son más comunes de lo que pensás. Las mismas aparecen debido a pequeños traumatismos, como golpes o mordeduras, o por el uso de productos químicos agresivos.
Si las manchas son grandes, no se desplazan con el crecimiento de la uña, es recomendable consultar a un médico para descartar otras causas. Por ejemplo, en algunos casos estas manchas son producto de un hongo, el cual puede venir acompañado de engrosamiento o deformación de la uña.
Lamentablemente no existe un tratamiento rápido y específico para eliminar las manchas blancas en las uñas. Estas suelen desaparecer con el tiempo a medida que crece la uña. Sin embargo, el uso de suplementos vitamínicos con vitamina B12, zinc, hierro o calcio puede ser de ayuda si la causa es un déficit nutricional.
Una forma de ayudar a que la mancha blanca desaparezca de la uña es hidratando las mismas. Lo mejor es usar un hidratante en las manos y en las uñas, como por ejemplo crema o aceites nutritivos con vitamina E. De esta manera, tus uñas se mantendrán fuertes y sanas, y podría reducir la apariencia de manchas blancas.
Por otro lado se recomienda untar las uñas todos los días con aceite del árbol de té o aceite de naranja. Solo tienes que mezclar algunas gotas de aceites esenciales con un aceite portador como el aceite de oliva y luego frotar el aceite en las uñas de los dedos. Debes dejarlas mojadas con aceite de naranja por unos 45 minutos mientras que con el aceite del árbol de té por 15 a 20 minutos y luego retirarlo con agua.