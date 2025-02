Qué significa tener pequeñas manchas blancas en las uñas, según la ciencia

Además, existe una fantasía alrededor de este proceso biológico: en la infancia se relaciona la aparición de manchas con las mentiras. Es muy común escuchar abuelas y madres decir a sus niños que esas manchas en las uñas les salen por mentir.

La dermatóloga Lourdes Navarro, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, explica que el calcio no tiene ningún tipo de culpa en la aparición de manchas blancas en las uñas conocidas como leuconiquia. Por lo tanto, no sirve de nada tomar leche y comer queso para eliminarlas. Las uñas naturalmente no tienen niveles altos de calcio.

La leuconiquia se origina por traumatismos o alteraciones en las estructuras de las uñas. Existen dos formas en las que se puede producir esta afección:

Cuando las manchas se producen debido a un traumatismo en la matriz de la uña o en la capa base, hablamos de una verdadera leuconiquia. Son esas manchas que se quedan por un tiempo y no desaparecen rápidamente.

La leuconiquia aparente es un tipo más común y que pasa casi desapercibido en el que la mancha no se desplaza con el crecimiento de la uña y desaparece cuando la presionamos un poco. Esto sucede porque el golpe o traumatismo sucedió en capas más superficiales.

Causas externas de manchas en las uñas ¿Cuándo debemos preocuparnos?

Cuando los factores que producen alguna mancha en las uñas son externos y no tienen nada que ver con la composición natural de las uñas, hablamos de pseudo leuconiquia. Algunas afecciones comunes pertenecientes a este grupo con la onicomicosis, psoriasis, alguna enfermedad que está afectando el riñón, intoxicaciones pos sustancias o un efecto secundario de algún medicamento.

Ante cualquier anormalidad en las uñas siempre es recomendable consultar a un dermatólogo especialista que proporcione un tratamiento adecuado.