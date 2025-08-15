Sin este trámite te vas a quedar sin tus compras hechas en Shein, AliExpress o Temu

Por ejemplo, AliExpress, desde hace un tiempo utiliza el servicio de logística de MailAméricas para entregar sus paquetes. Sin embargo, para que esta los libere, se pide que las personas paguen una suma de impuesto de Aduana. Esta suele estar en alrededor de $12.000 y si no se paga, no se recibe el paquete.
En el caso de las tiendas chinas que utilizan Correo Argentino, también se solicita un impuesto de aduana que está en $7.900 para los doce primeros envíos. Para poder pagarlo, el comprador se debe:
- Registrarse en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino.
- Hacer un “Aviso de Compra”.
- Esperar a recibir la notificación de cuando tu envío llega al país.
- Completar la gestión de declaración de contenido y pago.
- Si el envío requiere verificación aduanera, solicitar la Representación, o tomar un turno para ser atendido (sujeto a Sucursal habilitada).
- Recibir el paquete en tu domicilio
temu, shein, compras en el exterior
Los compradores en sitios como Shein, Temu o AliExpress necesitan un trámite para poder recibir sus compras
Qué más hay que tener en cuenta para comprar en Shein, Temu u otras tiendas chinas
Asimismo, ARCA también impone algunos requisitos al momento de comprar en el exterior, en tiendas como Temu, Shein y otras. Estos son:
- Deberán estar conformados por hasta 3 unidades de la misma especie.
- No podrán superar los 50 kg por paquete, independientemente del peso total del envío.
- Deben estar valuados en un importe inferior o igual a USD 3.000 por envío.
- No podrán tener fin comercial.