Un truco con vinagre muy sencillo

El vinagre es un producto popular, ácido, seguro y ampliamente utilizado en el hogar para cocinar, limpiar, desinfectar y repeler algunas plagas del jardín.

El vinagre se puede fabricar a partir de dos procedimientos: uno natural y otro un poco más químico y artificial. El primer caso se utiliza para elaborar los vinagres de alimentos que se preparan con frutas y cáscaras de frutas fermentadas. Un segundo proceso consiste en elaborar vinagre a partir del destilado de alcohol de vinagres ya fabricados.

Normalmente, los vinagres destilados son más ácidos y concentrados, suelen utilizarse para limpiar y desinfectar superficies del hogar. En esta ocasión te voy a compartir una pequeña técnica con vinagre perfecta para limpiar el interior de la heladera. Continúa leyendo para descubrirlo.

vinagre blanco
Lo mejor es rebajar el vinagre siempre con agua y no mezclarlo con productos de limpieza intensos.

La heladera es uno de los electrodomésticos de uso diario que más expuesto está a las bacterias, virus y microorganismos en general. Cuando dejamos alimentos viejos en la heladera, colocamos carnes crudas sin cubierta o verduras sin lavar, los microorganismos pueden encontrar formas de desarrollarse, más aún si existen condiciones óptimas de humedad.

La heladera conserva los alimentos en buen estado por unos días, pero no para siempre. A diferencia del freezer, que pausa el desarrollo microbiano, la heladera lo retrasa, pero no lo detiene.

Te explico por qué deberías rociar vinagre dentro de la heladera

El vinagre blanco destilado tiene propiedades abrasivas, desodorizantes y desinfectantes. Si rociamos una solución de aga con vinagre en las paredes de la heladera (siempre vacía y desenchufada) podemos eliminar cualquier tipo de hongo, moho, pegote o mancha.

heladera vacía
Retira las rejillas y cajones de la heladera para limpiarlos aparte con vinagre.

Para realizar este procedimiento de limpieza, simplemente debes colocar en un recipiente con pico pulverizador partes iguales de agua y vinagre blanco. Rocía las paredes, rejillas, cajones, bandejas y piezas removibles con la mezcla de vinagre.

Deja que el ingrediente actúe por unos minutos, refriega con una esponja limpia y ventila la heladera para que se seque por completo.

4 consejos para limpiar la heladera y tenerla siempre impecable

limpiar heladera
Utiliza una esponja o paño limpio para limpiar la heladera.

  1. El primer paso para limpiar la heladera profundamente, siempre es desenchufar el aparato y vaciarlo. Nunca debes colocar productos de limpieza cuando hay comida ni mantener la heladera abierta por mucho tiempo mientras está andando.
  2. Retira los alimentos en mal estado o vencidos antes de que empiecen a largar olor dentro de la heladera o antes de que entren en contacto con otros alimentos.
  3. Lo ideal es limpiar la heladera en profundidad por lo menos una vez al mes o cada 15 días. Puedes realizar la limpieza con vinagre y mantenerla impecable.
  4. El vinagre no elimina los malos olores, pero los neutraliza. Si colocas un vaso con vinagre blanco en el interior de la heladera, puedes reducir los olores fuertes y molestos.

