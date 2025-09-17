vinagre blanco Lo mejor es rebajar el vinagre siempre con agua y no mezclarlo con productos de limpieza intensos.

La heladera es uno de los electrodomésticos de uso diario que más expuesto está a las bacterias, virus y microorganismos en general. Cuando dejamos alimentos viejos en la heladera, colocamos carnes crudas sin cubierta o verduras sin lavar, los microorganismos pueden encontrar formas de desarrollarse, más aún si existen condiciones óptimas de humedad.

La heladera conserva los alimentos en buen estado por unos días, pero no para siempre. A diferencia del freezer, que pausa el desarrollo microbiano, la heladera lo retrasa, pero no lo detiene.

Te explico por qué deberías rociar vinagre dentro de la heladera

El vinagre blanco destilado tiene propiedades abrasivas, desodorizantes y desinfectantes. Si rociamos una solución de aga con vinagre en las paredes de la heladera (siempre vacía y desenchufada) podemos eliminar cualquier tipo de hongo, moho, pegote o mancha.

heladera vacía Retira las rejillas y cajones de la heladera para limpiarlos aparte con vinagre.

Para realizar este procedimiento de limpieza, simplemente debes colocar en un recipiente con pico pulverizador partes iguales de agua y vinagre blanco. Rocía las paredes, rejillas, cajones, bandejas y piezas removibles con la mezcla de vinagre.

Deja que el ingrediente actúe por unos minutos, refriega con una esponja limpia y ventila la heladera para que se seque por completo.

4 consejos para limpiar la heladera y tenerla siempre impecable

limpiar heladera Utiliza una esponja o paño limpio para limpiar la heladera.