Cómo limpiar las juntas de los azulejos del baño con este método casero

Papel de lija.

Lavandina.

Cepillo de dientes finito.

Limpiar baño Puedes limpiar las juntas de los azulejos con lavandina.

El primer paso será tomar el papel de lija y pasarlo por todas las juntas del baño, esto ayudará a retirar la capa más dura de moho y hongos. Una vez que hayas repasado todas las juntas, aplica abundante cantidad de lavandina y deja actuar por unos 10 minutos.

Pasados los 10 minutos, toma un cepillo de dientes finito (puede ser uno usado) y frota las juntas. Esto ayudará a desinfectar y terminar de limpiar todas las juntas. Finaliza enjuagando con abundante agua caliente para terminar de aflojar la suciedad.

Otro método que siempre sirve para limpiar las juntas del baño consiste en mezclar: 1 taza de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de agua oxigenada y 1 cucharada de detergente. Mezcla bien y luego aplica en las juntas de los azulejos. Deja actuar por unos 10 minutos y luego frota el área con un cepillo. Finaliza con agua caliente.

Azulejos baño Gracias a este truco de limpieza, tu baño quedará impecable.

Es importante destacar que cualquiera de los dos métodos deben realizarse con guantes para proteger las manos, y con las puertas y ventanas del baño abiertas para evitar una intoxicación.

Consejos para limpiar el baño