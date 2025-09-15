Con un truco y un ingrediente: cómo puedo limpiar los pegotes de silicona del baño

La silicona de baño es un producto sellador resistente al agua y de consistencia elástica que suele utilizarse para tapar grietas en los bordes de la parte baja del inodoro, el lavamanos o el bidet. Además, este producto es impermeable, impide el paso de agua y evita los daños pro humedad.

Otro de los grandes beneficios de la silicona de baño, es su resistencia a los hongos o al moho que se genera en los sectores húmedos del baño, como la ducha. Es un ingrediente industrial fabricado con productos fungicidas y plásticos que previenen la filtración de agua.

Un truco impresionante: guía para limpiar los restos y pegotes de silicona del baño

Para remover los pegotes de silicona que quedan en el borde del inodoro, el lavamanos, la ducha o cualquier parte del baño donde el plomero estuvo trabajando, lo mejor es utilizar un ingrediente natural.

La silicona vieja o los pegotes que van quedando, no son peligrosos ni malos, simplemente arruinan la fachada del baño. Los pegotes se empiezan a poner marrones con el paso del tiempo, producto de la mugre del ambiente.

pegotes de silicona No retires la silicona que está dentro de las comisuras del inodoro, solo hay que limpiar los restos externos.

Para realizar este truco de baño vas a necesitar un ingrediente que seguro tienes en casa: vinagre blanco. El vinagre es perfecto para limpiar restos de pegamento.

En un vaso o taza, coloca una parte de agua tibia con dos partes de vinagre blanco, de alcohol o de limpieza. Aplica la mezcla de ingredientes con una esponja sobre las manchas de silicona. Frota la silicona con la esponja embebida en vinagre y deja que actúe por unos 15 minutos. Vas a ver cómo el vinagre ablanda poco a poco los pegotes. Retira los restos de silicona, ya blandos, con ayuda de una espátula. Así de fácil, con un truco casero, un ingrediente y en pocos minutos.

Si no tengo vinagre: ¿de qué otra manera puedo despegar la silicona del baño?

silicona en el inodoro del baño Utiliza guantes y gafas de protección si quieres estar más seguro al realizar el truco.

Si no cuentas con el ingrediente estrella de este truco, no te preocupes. También puedes eliminar las manchas de silicona del baño usando un poco de detergente y agua caliente para ablandar los pegotes.

Coloca el detergente o jabón en las zonas donde hay restos de silicona, aplica un chorro de agua caliente y deja actuar. Finalmente, retira con la espátula los pegotes, igual que en el truco con vinagre.