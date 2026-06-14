Con el paso de los años, la exposición al sol, la tierra de la ruta y el calor de las lámparas, las ópticas de plástico de los autos van perdiendo su transparencia. Se vuelven opacas, adquieren un tono amarillento espantoso y, lo peor de todo, reducen hasta un 50% la potencia de la iluminación nocturna.
Chau ópticas amarillas: el truco de los 10 minutos para dejar los faros del auto como nuevos sin gastar de más
Olvídate de los talleres caros o de cambiar las piezas. Con un producto impensado que seguro tenés en el baño de tu casa podés recuperar la transparencia original de tus ópticas en un abrir y cerrar de ojos
Si estás por hacer la verificación técnica o simplemente querés que tu auto luzca impecable, existe un truco casero infalible que se volvió viral por su efectividad y que te va a ahorrar miles de pesos en pulidos profesionales.
El ingrediente secreto que elimina lo opaco en minutos
No necesitás lijas de alta densidad ni máquinas pulidoras complejas. El secreto para barrer con esa capa quemada por el sol es la crema dental blanca tradicional combinada con un aliado de la limpieza: el bicarbonato de sodio.
La pasta de dientes contiene microabrasivos que eliminan las impurezas superficiales del policarbonato sin llegar a rayar el plástico, devolviendo la claridad al instante. De esa manera, las ópticas de tu auto se verán como nuevas y recuperarán todo su esplendor.
Paso a paso para pulir las ópticas en casa
Para aplicar este potente truco de limpieza automotriz, solo tenés que seguir estos sencillos pasos:
- Limpieza previa: Lavá bien la óptica con agua y jabón para quitar la tierra superficial. Secala por completo.
- Prepará la mezcla: En un recipiente pequeño, mezclá un chorro generoso de pasta de dientes con una cucharada de bicarbonato de sodio hasta formar una consistencia homogénea.
- Aplicación: Con un paño de microfibra limpio, aplicá la pasta sobre la óptica realizando movimientos circulares firmes durante unos 3 a 5 minutos por faro.
- El toque final: Dejá actuar el producto por dos minutos y luego retirá todo el excedente con un trapo húmedo. ¡Vas a notar la diferencia al instante!