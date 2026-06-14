Chau ópticas amarillas: el truco de los 10 minutos para dejar los faros del auto como nuevos sin gastar de más

Si estás por hacer la verificación técnica o simplemente querés que tu auto luzca impecable, existe un truco casero infalible que se volvió viral por su efectividad y que te va a ahorrar miles de pesos en pulidos profesionales.

opticas faros de auto Cómo hacer que las ópticas del auto luzcan como nuevas en pocos pasos.

El ingrediente secreto que elimina lo opaco en minutos

No necesitás lijas de alta densidad ni máquinas pulidoras complejas. El secreto para barrer con esa capa quemada por el sol es la crema dental blanca tradicional combinada con un aliado de la limpieza: el bicarbonato de sodio.