Cómo limpiar las ópticas opacas del auto y que queden como las originales

auto-opticas-vehiculos

Las óptimas del auto están muy expuestos, por su ubicación en la parte de delantera, sufriendo un desgaste extra, sobre todo por estos factores:

Lluvia

Granizo

Polvo

Piedras

Humo

Rayos solares

Calor

Frío

Toda la vida se dirá que los materiales que se fabricaban antes eran de mejor calidad y algo de cierto hay con las ópticas que traen en la actualidad los autos nuevos. Estos faros modernos sufren mucho los rayos solares, pero por suerte se pueden reparar con algunos trucos.

Ya sea un auto que sea un modelo viejo, no tan viejo o moderno, hay algunos trucos que funcionan muy bien para darles otra oportunidad a las ópticas del vehículo.

Como buen consejo, en este artículo publicado por el diario El País de España, se revelan cinco trucos muy efectivos para restaurar los faros del vehículo.

auto-opticas-vehiculos1

Auto con faros nuevos: cómo limpiar y pulir

Hay algo que es crucial y primordial que se tiene que tener, si una persona quiere limpiar y pulir las ópticas de los autos: tener paciencia. Es que se requiere un trabajo lento y constante, pero que tiene resultados muy buenos.

auto-opticas

Estos son los mejores trucos de limpieza y pulido de ópticas de auto: