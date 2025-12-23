Cómo limpiar las ópticas opacas del auto y que queden como las originales

Las ópticas del auto están más que expuestas a las inclemencias del tiempo y son uno de los componentes que más sufren con el paso del tiempo. Los faros terminan poniéndose amarillos y opacos con el paso de los años. Lo bueno es que hay varias maneras de limpiar las óptimas para que queden como nuevas.
Sumado a que el aspecto a la vista no es el mejor, que las óptimas del auto estén desgastadas hacen que se produzca una potencia lumínica. Por lo tanto, al no iluminar como corresponde, la seguridad de los ocupantes del vehículo pasa a ser un tema preocupante o al que no hay que dejar de prestarle atención.
Lo bueno es que hay algunos trucos para limpiar las óptimas. Además, un buen pulido de los paros puede darles una nueva vida.
Las óptimas del auto están muy expuestos, por su ubicación en la parte de delantera, sufriendo un desgaste extra, sobre todo por estos factores:
- Lluvia
- Granizo
- Polvo
- Piedras
- Humo
- Rayos solares
- Calor
- Frío
Toda la vida se dirá que los materiales que se fabricaban antes eran de mejor calidad y algo de cierto hay con las ópticas que traen en la actualidad los autos nuevos. Estos faros modernos sufren mucho los rayos solares, pero por suerte se pueden reparar con algunos trucos.
Ya sea un auto que sea un modelo viejo, no tan viejo o moderno, hay algunos trucos que funcionan muy bien para darles otra oportunidad a las ópticas del vehículo.
Como buen consejo, en este artículo publicado por el diario El País de España, se revelan cinco trucos muy efectivos para restaurar los faros del vehículo.
Auto con faros nuevos: cómo limpiar y pulir
Hay algo que es crucial y primordial que se tiene que tener, si una persona quiere limpiar y pulir las ópticas de los autos: tener paciencia. Es que se requiere un trabajo lento y constante, pero que tiene resultados muy buenos.
Estos son los mejores trucos de limpieza y pulido de ópticas de auto:
- Limón y bicarbonato: en un recipiente se coloca solo bicarbonato de sodio. Se corta un limón en dos y se hunde una mitad en el bicarbonato, para luego llevar a la óptica y realizar movimientos circulares. Se espera que el limón active el bicarbonato como potente desengrasante. Limpiar suavemente con un paño. Usar agua si es necesario.
- Vinagre: calentar en un recipiente, pero no dejar hervir, un poco de vinagre, cualquiera de sus variedades más populares. Dejar enfriar un poco y llenar un pulverizador y aplicar sobre las ópticas. Esperar algunos minutos y retirar el vinagre con ayuda de agua y detergente, para luego secar con un paño de textura muy suave.
- Ceniza: utilizar polvo de ceniza, de un asado a la parrilla, por ejemplo, que no tengan restos sólidos que se aprecien a la vista, ya que podrían rayar el faro a limpiar. Mezclar la ceniza en un recipiente con agua y formar una pasta suave, que se aplicará sobre la óptica del auto. Dejar actuar, frotar y retirar.
- Lijas: muchos utilizan lijas de distintos granos para limpiar y pulir los faros, ayudados por agua y jabón.