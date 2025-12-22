Cómo limpiar los tapizados del auto: que las manchas y el feo aspecto sean cosas del pasado

auto-vehoculo-limpiar-manchas

Entre las manchas más comunes del tapizado del auto, se encuentran:

Todo tipo de comidas como chocolate

Diferentes bebidas como café

Maquillaje

Barro

Tinta

Chicle

Vómitos

Frente a este gran desafío de tener que limpiar las manchas del tapizado, es una sabia decisión prestar atención a los expertos en limpieza, como los del sitio cleanipedia.com. quiénes aconsejan sobre limpieza del hogar y la ropa.

Limpiar el tapizado del auto

Mucha gente suele no tener intenciones de limpiar el auto y que el tapizado luzca reluciente. De hacerlo, hay menos chances de contraer alguna enfermedad.

El tapizado del auto también merece su atención y si ya hace bastante tiempo que sigue con la misma mancha, es hora deponer manos en acción e intentar sacarla de una vez por todas, con los trucos que aportan los especialistas de cleanipedia en este valioso artículo.

auto-manchas-limpiar

Para limpiar los tapizados de tela del auto, hay que seguir estos pasos:

Con una aspiradora de las grandes o las más chicas, las portátiles, aspirar bien los asientos del vehículo , sin que queden rastros de mugre, sobre todo en las comisuras del tapizado .

, sin que queden rastros de mugre, sobre todo en las comisuras del . Llenar un balde de agua fría y otro de agua caliente. Agregar una cucharada de jabón líquido, del que se usa para lavar la ropa en el lavarropas, en el balde de agua caliente y revolver.

Con una esponja sumergida en el agua caliente y jabón, y levemente estrujada, refregar los tapizados de tela, sobre todo en las zonas donde haya manchas .

de tela, sobre todo en las zonas donde haya . Sumergir una toalla en el balde de agua fría y estrujar. Repasar el tapizado y quitar todos los excesos de posible jabón, además de los rastros de suciedad.

y quitar todos los excesos de posible jabón, además de los rastros de suciedad. Tanto al aplicar la esponja como la toalla sobre la superficie del asiento, no hacerlo con fuerza, ya que el tapizado del auto podría decolorarse.

auto-manchas-limpiar-vehiculo-sucio

Limpiar tapizados de cuero del auto

Para los asientos de cuero del vehículo, se recomienda seguir estos trucos: