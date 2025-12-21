La financiación de vehículos volvió a caer en noviembre y tocó el nivel más bajo del año

Según precisó el documento, la baja respondió al efecto estacional de fin de año y marcó la menor incidencia de las prendas sobre los patentamientos desde el inicio del fuerte ciclo de crecimiento registrado a fines de 2024.

Autos 0km crèditos.jpg La financiación de unidades 0 km se contrajo en noviembre hasta el 42,3% de los patentamientos totales.

En términos absolutos, mientras que en octubre se habían inscripto 22.533 prendas sobre 0 km, en noviembre el número descendió a 14.972, lo que representó una baja mensual del 33,6%. En la comparación interanual, la cantidad de prendas cayó un 6%.

Pese al retroceso mensual, el informe destacó que en el acumulado de 2025 la participación de las ventas financiadas se mantiene por encima de la del año anterior, con un incremento del 76,6% en la cantidad total de prendas.

El mercado prendario de vehículos usados también mostró un desempeño negativo. En noviembre registró una caída del 24,4% respecto del mes previo y alcanzó la menor participación del año en el total de transferencias, con apenas el 5,8% del mercado financiado.

En ese segmento se inscribieron 7.564 prendas, lo que implicó una contracción interanual del 38,5%. No obstante, en el acumulado anual el balance continúa siendo positivo, con una suba del 18,4% en el total de prendas registradas hasta noviembre.

Desde SIOAMAA subrayaron que, a nivel general, “el financiamiento sigue siendo clave para sostener la demanda cuando las condiciones macroeconómicas lo permiten”. En ese sentido, advirtieron que “la dinámica del sector en las últimas semanas se alinea con la contracción general del crédito, en un contexto de incertidumbre propia del cierre del año”.

Autos usados vendidos.jpg La venta de autos tuvo un retroceso mensual, en un año donde la actividad tuvo un repunte con respecto al 2024.

Por último, el informe indicó que en la composición acumulada de acreedores sobre vehículos 0 km se observa una leve recuperación de la participación de las financieras de marca, que alcanzaron el 41% del total de prendas en 2025, frente al 26% registrado en 2024. En contraste, el peso de los planes de ahorro continuó en descenso y cayó al 44%, desde el 54% del año anterior.

Claves del informe sobre financiación de vehículos

La financiación de autos 0 km y usados cayó en noviembre y tocó el nivel más bajo del año.

La cifra implicó unas 10.000 operaciones menos que en octubre.

En los 0 km, la financiación representó el 42,3% de los patentamientos, el menor nivel desde fines de 2024.

Las prendas sobre vehículos nuevos bajaron 33,6% mensual y 6% interanual.

Pese a la caída mensual, en el acumulado de 2025 las ventas financiadas crecieron 76,6%.

En el mercado de usados, la financiación cayó 24,4% mensual y alcanzó solo el 5,8% de las transferencias.

Las prendas sobre usados retrocedieron 38,5% interanual, aunque el acumulado anual muestra una suba del 18,4%.

El sector atribuye la baja a la contracción del crédito y a la incertidumbre típica de fin de año.

Las financieras de marca ganaron participación en 0 km (41%), mientras que los planes de ahorro continuaron en retroceso (44%).

Funetes: Noticias Argentinas y SIOAMAA