Precios en dólares y fechas a full para festejar Navidad o Año Nuevo en un hotel 5 estrellas de Mendoza

"Se ha normalizado la economía y hay que poner los costos bajo la lupa, que con un proceso inflacionario se nota. La clave es el volumen para tener una buena rentabilidad: hoy el precio es súper importante, al punto que nos comparan con Santiago, Cartagena o Punta del Este", señaló Diego Viñolo, gerente comercial del hotel Hilton Mendoza.

Hilton Mendoza Hilton, el último hotel 5 estrellas en llegar a Mendoza, también tiene ocupación full para Año Nuevo y algo más en Navidad

Hilton, con servicio buffet y alojamiento

Es el último hotel 5 estrellas en sumarse al firmamento de los hospedajes de categoría en Mendoza. Y el que hace la diferencia en precio.

El Hilton, en Guaymallén, tiene una oferta que incluye cena con servicio buffet, mesa dulce y música para celebrar tanto Nochebuena como fin de año, por U$S 130 por persona.

Esa propuesta ya se aseguró capacidad completa para Navidad, con unas 350 personas. Viñolo espera que por estos días ocurra lo mismo para el 31, que ya tiene poco margen. Es que para esa fecha la demanda se fortalece por una mayor afluencia de turistas nacionales y sobre todo extranjeros, en particular de Brasil y en parte Estados Unidos.

Si la decisión, pasado el festejo sea en Navidad como Año Nuevo, es pasar la noche en una habitación del Hilton, el costo puede llegar a los U$S500. Sobre todo para el último día del año, el gerente del Hilton reconoce que "hemos empezado a recuperar turistas norteamericanos y parte de Brasil".

Sheraton Mendoza Hotel.jpg El mirador del hotel Sheraton, lugar elegido para la cena de Navidad y Año Nuevo

Sheraton: 3 hoteles en uno

El grupo hotelero del empresario Julio Camsen, con el Sheraton como estandarte, se integró al clásico Huentala y al temático Hualta Hotel Mendoza, vinculado con el vino. Y así sale a promover los servicios incluso para estas fiestas.

"Estamos a full para fin de año, ya no queda lugar. Y nos quedan unos veinte para Nochebuena", admite Ariel Pérez, gerente del Sheraton, que tiene al envidiable Mirador en su piso 17 como epicentro de los festejos pero parte de un multiespacio.

Para el ejecutivo, que se dé a la inversa se explica en que "en una fecha como el 31 de diciembre se suma más turismo extranjero que aprovecha para contratar un paquete con la idea de vacacionar en Mendoza".

Lo dicho: si bien el Mirador tiene una capacidad limitada (70 personas), también se puede cenar en el restaurante La Cabrera, de Hualta Hotel, el último en inaugurarse. Claro que las tarifas varían.

Cenar en Nochebuena con la envidiable vista de la ciudad de Mendoza desde el Mirador en el piso 17 del Sheraton cuesta U$S200. Eso incluye 5 pasos maridados con vinos de Huentala Wines, del mismo grupo empresario.

Pero si la elección se inclina por hacerlo en Acequias, su restaurante, habrá que abonar 20% más. En este caso, con acceso a servicio buffet y las líneas de vino de la bodega.

Está previsto que todo confluya en una fiesta y open bar en la cava ubicada en el subsuelo del histórico hotel Huentala, donde para cenar en La Travolata, su restaurante, hay que desembolsar U$S 230 con recepción y menú de 4 pasos. Aunque la opción más exclusiva es la de La Cabrera (carnes), por U$S250, con un menú armado para la ocasión.

Y si bien no está previsto un paquete que incluya alojamiento para quienes no estén dispuestos al volante, hay descuentos.

image Parte de la promoción del hotel Hyatt para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo

La propuesta del Hyatt para Navidad y Año Nuevo

En el caso del 5 estrellas más antiguo de Mendoza, el costo de cenar y celebrar durante las fiestas 2025 varía de acuerdo con la fecha.

Para Navidad la cena es buffet, tanto de platos como de postres, y llega a U$S150 por persona. En cambio, fin de año ofrece un menú de 5 pasos con vinos de distintas bodegas y un cóctel de bienvenida por U$S350. Luego de la cena, será momento de música, fiesta y también open bar.

"Nos queda lugar para ambas noches, la del 24 y 31. En Año Nuevo está mucho más avanzado el nivel de reservas, estamos cerca del 'sold-out' y para Navidad contamos con un poco más aunque ya estamos arriba del 70%", destacó la responsable demarketing del Park Hyatt Mendoza, María Marta Guisasola.

El hotel se propone captar a 200 personas en una fecha más convocante como el 31 de diciembre, mientras que para Nochebuena el objetivo baja a 100.

Según explicó Guisasola "es porque los outlets o espacios a ocupar son diferentes en capacidad. En cuanto a paquetes no se han comercializado porque el hotel está completo, dado que para esas fechas además de huéspedes el alojamiento se abre a externos también".