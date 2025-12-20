Pionono de atún casero: la receta riquísima y fresca con 4 ingredientes para conquistar la mesa navideña

El pionono de atún es una de las recetas más prácticas y rendidoras para la mesa de Navidad y Año Nuevo. Fresco, sabroso y muy fácil de preparar, se convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares, ya sea como entrada, plato principal frío o parte de la mesa festiva.
Gracias a su masa suave y su relleno cremoso, el pionono de atún se destaca por su versatilidad. El clásico bizcocho se rellena con una mezcla simple de atún, mayonesa, morrón y otros ingredientes a gusto, lo que permite adaptarlo a diferentes paladares. Además, es una de esas recetas que se pueden preparar con anticipación, algo clave para las celebraciones de Navidad.
Ideal para los días calurosos de fin de año, el pionono de atún combina practicidad y sabor en un solo plato. Ya sea servido en rodajas como entrada o acompañado de ensaladas frescas, esta preparación se gana un lugar fijo entre las recetas infaltables de Navidad.
Receta para hacer pionono casero
Ingredientes:
- 40 g de azúcar
- 4 huevos
- 1 cda. de esencia de vainilla
- 40 g de harina
- 1 cda. de miel
- 1/2 cda. de sal fina
Procedimiento:
- Primero, bate los huevos con el azúcar y la miel hasta lograr el punto letra. Luego, agrega sal y esencia de vainilla.
- A continuación, tamiza la harina e integra a la preparación anterior, dentro de la batidora a baja velocidad.
- Después, lleva la masa a una placa de 50 por 30 centímetros, aproximadamente, forrada con papel manteca y enmantecada.
- Cocina en el horno a 190 °C por 8 minutos. Retira y desmolda inmediatamente sobre una rejilla. Cuando enfríe, retira el papel.
- Por último, conserva el pionono casero en un lugar fresco y seco. De lo contrario, puedes rellenarlo y enrollarlo (reserva envuelto en papel film).
Receta del pionono de atún arrollado
Ingredientes:
- 1 pionono (se puede comprar o hacerlo casero)
- 2 latas de atún al natural
- 4 cdas. de mayonesa o queso crema
- 1 pimiento morrón
- 2 huevos (opcional)
- Aceitunas (opcional)
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento:
- Primero, pon a asar un pimiento morrón en una de las hornallas hasta que quede tierno y la cáscara se ponga negra. También, cocina los huevos para que queden duros (opcional).
- A continuación, escurre bien el líquido de las latas de atún y colócalo en un bowl grande. Agrega la mayonesa o el queso crema y salpimienta. Mezcla bien.
- Si vas a agregar aceitunas, córtalas en rodajas, retirándole el carozo. Añádelas a la preparación anterior.
- Cuándo el pimiento morrón esté listo, retírale la piel y córtalo en tiras y luego en cuadrados. También, pica el huevo. Suma los dos ingredientes a la mezcla y forma una pasta homogénea.
- Ahora, extiende el pionono sobre una superficie plana, como la mesada. Distribuye la preparación del relleno de atún sobre el mismo, cubriéndolo por completo. Enrolla en pionono con el relleno de forma firme.
- Por último, corta los extremos del pionono de atún arrollado. Para servir, corta en rodajas de aproximadamente 2 centímetros de grosor.