El atún contiene numerosos beneficios y ayuda a reducir el colesterol "malo"

Si bien es un tesoro de nutrición, también es un alimento fácil y conveniente que puede hacer que incluir este alimento saludable en tu dieta sea muy sencillo.

El atún es un tesoro oculto lleno de nutrientes. Desde la vitamina D, que favorece la salud ósea y mejora el estado de ánimo, hasta las vitaminas B, que te dan energía y ayudan a tu cuerpo a funcionar como una máquina bien aceitada.

El atún aporta valiosos nutrientes que aumentan nuestras defensas y preservan el sistema nervioso y digestivo. Contiene minerales como potasio, fósforo, selenio, magnesio, hierro y yodo, y vitaminas A, B y D.

La vitamina A favorece la reparación de la piel y las mucosas, acelerando el proceso de cicatrización. La vitamina B estimula la formación de glóbulos rojos y favorece el sistema cardiovascular.

atun1 El atún es un alimento básico de la despensa, está repleto de proteínas, vitaminas y minerales, además de ácidos grasos omega-3 DHA y EPA saludables para el corazón.

Y la vitamina D facilita la absorción de calcio y fósforo en los huesos, y regula niveles de calcio en la sangre.

El atún es bueno para el corazón: al ser un pescado graso, su carne posee un 3,3% de grasa saludable rica en ácidos grasos omega-3, que ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL (conocido como colesterol "malo") y triglicéridos en la sangre, alejando el riesgo de infartos.

También estimula la producción de colesterol, HDL o bueno. Todos estos beneficios alejan el riesgo de sufrir accidentes cerebro-vasculares, como infartos cerebrales, aterosclerosis, trombosis, hipertensión, diabetes, sobrepeso y obesidad.

También fortalece los músculos: su alto contenido en proteínas de alto valor biológico ayuda a la formación y mantenimiento de los músculos.