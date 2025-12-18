Los desconocidos beneficios de las habas, aliadas para la salud del corazón

Las habas son unas legumbres muy apreciadas en la dieta mediterránea. Ricas en la siempre saciante y saludable fibra y con un aporte de proteína que hace el sueño de cualquier vegano.

Las habas tiernas son una valiosa fuente de vitaminas y minerales esenciales que promueven la salud y el bienestar. Destacan por su contenido significativo de vitamina C, un antioxidante clave que refuerza el sistema inmunológico y favorece la absorción de hierro, además de desempeñar un papel esencial en la salud de la piel.

También son bajas en calorías y nos ayudan a mantener corazón y peso saludables. A continuación, navegamos en los cómo y porqués todos deberíamos comer habas una vez a la semana al llegar la primavera, una legumbre que interesa cada vez más incluso fuera de lo culinario.

habas2 Las habas tiernas son una valiosa fuente de vitaminas y minerales esenciales que promueven la salud y el bienestar.

Las habas son leguminosas que, así como garbanzos, alubias y judías verdes, pertenecen a la familia Fabaceae. Esencialmente mediterráneas, son ricas en proteína, fibra y bajas en calorías.

Forman parte de guisos tan famosos como las habas a la catalana o el guiso de habas de la abuela, que acepta chorizo, jamón o panceta como acompañamiento.

Las habas contienen fibra insoluble y fibra soluble. La primera ayuda a evitar el estreñimiento, a mantener la motilidad intestinal y a mejorar el perfil de nuestra flora intestinal.

La fibra soluble, por su parte, colabora en la mejor regulación del azúcar en sangre ayudando a prevenir la diabetes tipo II y enfermedades cardiovasculares.

Fuente: fmdos.cl