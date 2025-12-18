El consumo de habas está estrechamente relacionado con una mejor salud. Tienen muchos beneficios para el corazón, ayudan a reforzar el sistema inmune y antiinflamatorio, son antioxidantes y ricas en otros componentes orgánicos asociados con una buena salud cardiovascular.
Los desconocidos beneficios de las habas, aliadas para la salud del corazón
El consumo de habas está estrechamente relacionado con una mejor salud. Tienen excelentes beneficios y propiedades para el corazón
Las habas, botánicamente llamadas Vicia faba, son legumbres, aunque las habas tiernas, nutricionalmente hablando, se pueden considerar una verdura, ya que las legumbres habitualmente son secas y se deben hidratar para su consumo, al contrario de lo que ocurre con las habas tiernas.
A su vez, su perfil nutricional es muy enriquecedor, rico en folatos, y fibra que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Por todo ello y su bajo aporte calórico también se considera un alimento idóneo para la pérdida de peso.
Las habas son unas legumbres muy apreciadas en la dieta mediterránea. Ricas en la siempre saciante y saludable fibra y con un aporte de proteína que hace el sueño de cualquier vegano.
Las habas tiernas son una valiosa fuente de vitaminas y minerales esenciales que promueven la salud y el bienestar. Destacan por su contenido significativo de vitamina C, un antioxidante clave que refuerza el sistema inmunológico y favorece la absorción de hierro, además de desempeñar un papel esencial en la salud de la piel.
También son bajas en calorías y nos ayudan a mantener corazón y peso saludables. A continuación, navegamos en los cómo y porqués todos deberíamos comer habas una vez a la semana al llegar la primavera, una legumbre que interesa cada vez más incluso fuera de lo culinario.
Las habas son leguminosas que, así como garbanzos, alubias y judías verdes, pertenecen a la familia Fabaceae. Esencialmente mediterráneas, son ricas en proteína, fibra y bajas en calorías.
Forman parte de guisos tan famosos como las habas a la catalana o el guiso de habas de la abuela, que acepta chorizo, jamón o panceta como acompañamiento.
Las habas contienen fibra insoluble y fibra soluble. La primera ayuda a evitar el estreñimiento, a mantener la motilidad intestinal y a mejorar el perfil de nuestra flora intestinal.
La fibra soluble, por su parte, colabora en la mejor regulación del azúcar en sangre ayudando a prevenir la diabetes tipo II y enfermedades cardiovasculares.
Fuente: fmdos.cl